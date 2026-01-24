Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Акции Intel обвалились на 17 % после пуб...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции Intel обвалились на 17 % после публикации квартального отчёта

Откровения руководства Intel на минувшем квартальном отчётном мероприятии огорчили инвесторов сразу по ряду причин. Первая торговая сессия после публикации отчётности завершилась снижением курса акций компании на 17 %, а после закрытия он упал ещё почти на 2 %. Такая динамика соответствует худшему результату с августа 2024 года.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Во-первых, выяснилось, что компания не справляется со спросом на свои серверные процессоры, а для наращивания их производства придётся как ущемлять смежный настольный сегмент, так и наращивать затраты. Во-вторых, в сфере передовой литографии уровень качества продукции пока далёк от идеала. Это тоже влияет на прибыльность не лучшим образом, а она и без этого крайне далека от исторической нормы около 60 %. В-третьих, прогнозы по выручке на текущий квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.

Кого-то могли воодушевить заявления руководства Intel о возможности появления у компании крупных заказчиков на техпроцесс 14A во втором полугодии, и некоторые аналитики даже предположили, что среди них окажется и компания Apple, но представители RBC Capital Markets ожидают появления существенной выручки от выпуска чипов по технологии Intel 14A для сторонних заказчиков не ранее конца 2028 года.

Представители Citi отметили, что хотя норма прибыли Intel в обозримом будущем не поднимется выше 40 %, и компании придётся бороться с дефицитом процессоров на серверном направлении, а также поднимать уровень выхода годной продукции на новых техпроцессах, средняя цена реализации серверных процессоров вырастет. Кроме того, во втором полугодии ситуация с их поставками должна улучшиться. При этом аналитики UBS считают, что перспективный модельный ряд серверных процессоров Intel уступает таковому AMD, и в этом сегменте рынка первой из компаний будет сложнее защищать свои позиции. В настольном сегменте планы Intel на бумаге выглядят лучше, но в силу широко обсуждаемых в последнее время причин возможностей реализовать своё преимущество у этой компании не будет. Помешают не только высокие цены на память, которые снизят спрос на ПК в целом, но и необходимость наращивать выпуск серверных процессоров, которая оттянет доступные ресурсы.

Изучение формы 10-K позволило аналитиком Wells Fargo выяснить, что по итогам всего 2025 года Intel увеличила количество выпущенных серверных процессоров на 9 %, но средняя цена их реализации снизилась на 4 % не только из-за конкуренции, но и увеличения доли недорогих моделей. В четвёртом квартале в отдельности объёмы поставок серверных процессоров Intel в годовом сравнении выросли на 8 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel стала осторожничать: развертывание техпроцесса 14A притормозят, пока на него не появятся клиенты
Intel жертвует рынком ПК ради серверов — дефицит Core пока никуда не денется, но Nova Lake придут по плану
Intel упускает миллиарды из-за дефицита процессоров и производственных проблем — акции рухнули на 11 %
Китайские власти разрешили крупным компаниям готовиться к закупкам ускорителей Nvidia H200
AMD опровергла заявления Intel о превосходстве Panther Lake — мобильные Ryzen по-прежнему быстрее
Intel представила стеклянную подложку для сложных чипов будущего с EMIB
Теги: intel, акции, финансы, производство микросхем
intel, акции, финансы, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.