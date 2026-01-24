Акции Intel обвалились на 17 % после публикации квартального отчёта

Откровения руководства Intel на минувшем квартальном отчётном мероприятии огорчили инвесторов сразу по ряду причин. Первая торговая сессия после публикации отчётности завершилась снижением курса акций компании на 17 %, а после закрытия он упал ещё почти на 2 %. Такая динамика соответствует худшему результату с августа 2024 года.

Во-первых, выяснилось, что компания не справляется со спросом на свои серверные процессоры, а для наращивания их производства придётся как ущемлять смежный настольный сегмент, так и наращивать затраты. Во-вторых, в сфере передовой литографии уровень качества продукции пока далёк от идеала. Это тоже влияет на прибыльность не лучшим образом, а она и без этого крайне далека от исторической нормы около 60 %. В-третьих, прогнозы по выручке на текущий квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.

Кого-то могли воодушевить заявления руководства Intel о возможности появления у компании крупных заказчиков на техпроцесс 14A во втором полугодии, и некоторые аналитики даже предположили, что среди них окажется и компания Apple, но представители RBC Capital Markets ожидают появления существенной выручки от выпуска чипов по технологии Intel 14A для сторонних заказчиков не ранее конца 2028 года.

Представители Citi отметили, что хотя норма прибыли Intel в обозримом будущем не поднимется выше 40 %, и компании придётся бороться с дефицитом процессоров на серверном направлении, а также поднимать уровень выхода годной продукции на новых техпроцессах, средняя цена реализации серверных процессоров вырастет. Кроме того, во втором полугодии ситуация с их поставками должна улучшиться. При этом аналитики UBS считают, что перспективный модельный ряд серверных процессоров Intel уступает таковому AMD, и в этом сегменте рынка первой из компаний будет сложнее защищать свои позиции. В настольном сегменте планы Intel на бумаге выглядят лучше, но в силу широко обсуждаемых в последнее время причин возможностей реализовать своё преимущество у этой компании не будет. Помешают не только высокие цены на память, которые снизят спрос на ПК в целом, но и необходимость наращивать выпуск серверных процессоров, которая оттянет доступные ресурсы.

Изучение формы 10-K позволило аналитиком Wells Fargo выяснить, что по итогам всего 2025 года Intel увеличила количество выпущенных серверных процессоров на 9 %, но средняя цена их реализации снизилась на 4 % не только из-за конкуренции, но и увеличения доли недорогих моделей. В четвёртом квартале в отдельности объёмы поставок серверных процессоров Intel в годовом сравнении выросли на 8 %.