Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Конец приватности Windows 11: Microsoft ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Конец приватности Windows 11: Microsoft согласилась отдавать ключи шифрования пользователей властям

Windows 11 требует, чтобы пользователи использовали операционную систему со своей учёной записью Microsoft, подключив её онлайн. Помимо прочего в таком случае ПК автоматически создаёт в облаке копию ключа встроенного в ОС инструмента шифрования дисков BitLocker. И теперь Microsoft заявила, что будет передавать эти ключи по требованию ФБР.

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Microsoft подтвердила Forbes, что готова предоставлять ФБР США доступ к ключам шифрования BitLocker, если ведомство предъявит соответствующий ордер. С этими ключами правоохранительные органы смогут расшифровывать данные на накопителях с компьютеров под управлением Windows. Информация стала достоянием общественности, когда Forbes сообщил, что Microsoft в начале 2025 года выдала ФБР ключи шифрования BitLocker для доступа к компьютеру на Гуаме (принадлежит США), связанному с преступной деятельностью. Это оказалось возможным, потому что ключ хранился в облаке — так делается по умолчанию, чтобы пользователи имели возможность восстанавливать свои данные при блокировке доступа. Функция отключается вручную, и тогда ключи хранятся локально на ПК.

Microsoft получает от ФБР около 20 запросов в год на выдачу ключей шифрования, но в большинстве случаев удовлетворить их не получается, потому что соответствующие ключи отсутствуют в облачных ресурсах компании. Это примечательно, потому что другие технологические гиганты действуют иначе. Apple, например, открыто отказывается предоставлять правоохранительным органам доступ к данным клиентов; Meta держит ключи шифрования в облаке, но они сами хранятся в зашифрованном виде, и доступ к ним есть только у пользователей.

Тот факт, что ключи шифрования пользователей служб Microsoft хранятся на серверах компании в открытом виде, некоторым образом шокирует — это настоящий кошмар для конфиденциальности клиентов. И то, что компания готова предоставлять к ним доступ правоохранительным органам, заставляет задуматься, следует ли вообще включать их передачу в облако.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Проблемное январское обновление Windows 11 отказывается удаляться — два способа вернуть систему в норму
Microsoft добавила новые ИИ-функции в «Блокнот» и Paint, но пока они доступны не всем
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 11, чтобы ПК снова могли нормально выключаться
У свежего обновления Windows 11 вскрылись новые баги — оно ломает спящий режим, Citrix Director и не только
Microsoft подтвердила ошибку в Windows 11, из-за которой некоторые ПК перестали выключаться, и предложила «костыль»
Вышел Wine 11 — запуск Windows-приложений и игр в Linux и macOS стал почти «родным»
Теги: microsoft, bitlocker, фбр
microsoft, bitlocker, фбр
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.