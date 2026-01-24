Конец приватности Windows 11: Microsoft согласилась отдавать ключи шифрования пользователей властям

Windows 11 требует, чтобы пользователи использовали операционную систему со своей учёной записью Microsoft, подключив её онлайн. Помимо прочего в таком случае ПК автоматически создаёт в облаке копию ключа встроенного в ОС инструмента шифрования дисков BitLocker. И теперь Microsoft заявила, что будет передавать эти ключи по требованию ФБР.

Microsoft подтвердила Forbes, что готова предоставлять ФБР США доступ к ключам шифрования BitLocker, если ведомство предъявит соответствующий ордер. С этими ключами правоохранительные органы смогут расшифровывать данные на накопителях с компьютеров под управлением Windows. Информация стала достоянием общественности, когда Forbes сообщил, что Microsoft в начале 2025 года выдала ФБР ключи шифрования BitLocker для доступа к компьютеру на Гуаме (принадлежит США), связанному с преступной деятельностью. Это оказалось возможным, потому что ключ хранился в облаке — так делается по умолчанию, чтобы пользователи имели возможность восстанавливать свои данные при блокировке доступа. Функция отключается вручную, и тогда ключи хранятся локально на ПК.

Microsoft получает от ФБР около 20 запросов в год на выдачу ключей шифрования, но в большинстве случаев удовлетворить их не получается, потому что соответствующие ключи отсутствуют в облачных ресурсах компании. Это примечательно, потому что другие технологические гиганты действуют иначе. Apple, например, открыто отказывается предоставлять правоохранительным органам доступ к данным клиентов; Meta✴ держит ключи шифрования в облаке, но они сами хранятся в зашифрованном виде, и доступ к ним есть только у пользователей.

Тот факт, что ключи шифрования пользователей служб Microsoft хранятся на серверах компании в открытом виде, некоторым образом шокирует — это настоящий кошмар для конфиденциальности клиентов. И то, что компания готова предоставлять к ним доступ правоохранительным органам, заставляет задуматься, следует ли вообще включать их передачу в облако.