Европа начала подготовку к импортозамещению американских технологий

На фоне роста геополитической напряжённости с США страны Европы начали вынашивать планы в отношении того, что ранее казалось немыслимым — они хотят порвать с американскими технологиями в пользу собственных альтернатив, пишет The Wall Street Journal.

Президент США подчеркнул, что страна не намерена применять военную силу в спорных с Европой вопросах, но это не значит, что Вашингтон не прибегнет к другим средствам. Для европейских чиновников худшим сценарием может оказаться указ Белого дома, который перекроет региону доступ к американским центрам обработки данных и почтовым службам. В Европе пытаются представить себе, как вообще регион будет функционировать без американских технологий, и самый логичный вариант предотвратить сложности — ужесточить позицию в отношении необходимости сократить зависимость от США по всем аспектам от оборонных технологий до торговых отношений.

В четверг Европарламент принял резолюцию о «технологическом суверенитете», направленную на предпочтение европейских товаров в госзакупках, где это возможно; был предложен законопроект, который поддержит европейских поставщиков облачных услуг. Исполнительная власть Евросоюза сейчас работает над более масштабным законопроектом, посвящённым технологическому суверенитету. В рамках этой работы открыто обсуждались угрозы безопасности, создаваемые американскими технологиями — и всего полгода назад подобные разговоры были бы немыслимы. Пока чиновники больше говорят о сокращении зависимости от США и о поддержке европейских компаний, а не о попытке полностью отказаться от американских технологий. Тема «разъединения» европейских и американских технологий уже горячо обсуждалась на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе на этой неделе. Часто высказывалось мнение, что это будет непростая задача, учитывая широкий спектр используемых американских технологий: чипы, облачные сервисы, модели искусственного интеллекта и другое ПО.

Европа ещё никогда не была настолько зависима от американских технологий, как сейчас — особенно в отношении облачных вычислительных служб от Amazon, Google и Microsoft. В 2024 году, подсчитали в IDC, европейские клиенты потратили на услуги инфраструктуры от крупнейших американских поставщиков $25 млрд, и это 83 % от всего европейского рынка. В революции мобильной связи Европа сыграла решающую роль за счёт Nokia и Ericsson, но в эпоху интернета регион отстал от США и Китая — технологических гигантов такого же масштаба здесь не появилось. Европейские власти помогали финансировать или продвигать местные поисковые системы, но не смогли приблизиться к успеху Google. Европейские предприниматели находят тому множество объяснений: культура избегания рисков, фрагментированный рынок и обременительное законодательство. ЕС пытается смягчить некоторые касающиеся технологий нормы, но прогресс идёт медленно.

В первый раз проблема обострилась в 2013 году, когда Эдвард Сноуден (Edward Snowden) опубликовал информацию о том, как работают американские системы слежки — этот эпизод был упомянут, когда суд ЕС отменил трансатлантическое соглашение об обмене данными. В 2018 году, в первую бытность Дональда Трампа (Donald Trump) президентом США, американские парламентарии приняли закон, прямо предоставляющий правоохранительным органам право запрашивать данные, которые американские облачные компании хранят за рубежом. Оба инцидента не помешали американским облачным провайдерам сохранить и даже нарастить долю на европейском рынке, построить новые ЦОД в Европе и пообещать никуда не отправлять данные местных клиентов. Появились также программы защиты данных у подрядчиков или под контролем властей.

После переизбрания Трампа еврочиновники озаботились вопросом переноса ресурсов критической инфраструктуры, в том числе энергетических компаний к местным поставщикам на случай, если действия США будут угрожать их работе. Microsoft в Германии расширила соглашение с местной Delos Cloud (входит в SAP) — американская компания предоставляет услуги, но управляет процессом теперь местный партнёр. Microsoft провела реструктуризацию дочерних компаний, сформировала советы директоров исключительно из европейцев и предприняла шаги, чтобы предоставлять местным клиентам услуги с учётом особенностей региона. Amazon запустила в Европе «суверенное облако», которое базируется в Германии, а управляют им граждане ЕС. Google также заключила партнёрские соглашения по программе «суверенного облака», в том числе запустила совместное предприятие во Франции — оно полностью управляется местными компаниями, что защищает клиентов от возможных запросов со стороны американских властей.

Европейский рынок для американских компаний очень важен: в 2024 году они экспортировали в регион цифровые услуги на сумму более $360 млрд, в том числе рекламу и сервисы ИИ. Франция и Германия заговорили о необходимости развивать технологическую независимость после того, как Трамп призвал Европу следовать примеру США. В Германии начали внедрять открытые альтернативы продуктам Microsoft. В ноябре две страны провели саммит, на котором обсуждались вопросы предоставления преференций местным компаниям, а также новых инвестиций в местные ЦОД. Президент Франции пообещал во второй свой срок уделять особое внимание продвижению местных компаний и смягчению европейского законодательства. Он пытался помочь местному стартапу в области ИИ Mistral AI привлечь крупных корпоративных клиентов; а также привлечь инвестиции на строительство местных ЦОД для ИИ, потому что в стране есть дешёвая электроэнергия от АЭС.