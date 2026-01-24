Американским TikTok будет руководить «правая рука» гендиректора платформы со связями в Голливуде

Вчера завершилась сделка по отделению американской части TikTok от китайской компании ByteDance — это было необходимо для того, чтобы избежать запрета на работу сервиса в стране из-за опасений по поводу национальной безопасности. Как уже сообщалось, в качестве одного из первых шагов совета директоров нового совместного предприятия TikTok US Data Security Joint Venture LLC, было назначение его гендиректором Адама Прессера (Adam Presser).

Проживающий в Лос-Анджелесе Адам Прессер ранее занимавший должность руководителя операционного отдела и отдела безопасности TikTok, известен тесными связями в мире развлечений и опытом работы под руководством базирующейся в Китае ByteDance, материнской компании TikTok, пишет агентство Bloomberg.

Он долгое время был правой рукой генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew), который получил место в совете директоров нового СП. До прихода в TikTok в апреле 2022 года Прессер работал в WarnerMedia, в том числе исполнительным вице-президентом WarnerMedia International и главой WarnerMedia в Китае, Австралии и Новой Зеландии. До этого он работал в Warner Bros. Entertainment, где занимал должность старшего вице-президента по международным вопросам

Как было объявлено, совместное предприятие TikTok USDS будет «работать в соответствии с определёнными мерами защиты, обеспечивающими национальную безопасность посредством всесторонней защиты данных, безопасности алгоритмов, модерации контента и гарантий программного обеспечения для пользователей из США». По данным компании, в США приложением TikTok пользуются более 200 млн частных лиц и 7,5 млн предприятий.

Сенатор Эд Марки (Ed Markey, демократ от штата Массачусетс) в пятницу призвал к расследованию сделки, поскольку «Белый дом практически не предоставил никаких подробностей об этом соглашении, в том числе о том, действительно ли алгоритм TikTok свободен от китайского влияния».