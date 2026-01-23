ByteDance закрыла сделку по созданию СП в США, которая позволит сохранить работу TikTok

Практически через год после начала второго президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) китайская компания ByteDance смогла наконец-то закрыть сделку по созданию совместного предприятия в США, которое будет управлять работой социальной сети TikTok в данной стране. Материнская компания сообщила об этом на текущей неделе.

Примечательно, что попытки запретить TikTok в США с августа 2020 года предпринимал всё тот же Дональд Трамп ещё во время своего первого президентского срока, указывая на угрозу со стороны китайской социальной сети в части сбора информации об американских гражданах. Его политический преемник принял закон, запрещающий работу TikTok в США без передачи ключевых активов американским инвесторам, но после возвращения в Белый дом Трамп неоднократно откладывал вступление этого закона в силу. Дело в том, что предвыборная кампания 2024 года доказала Трампу, что при помощи TikTok можно активно привлекать внимание молодых избирателей. В первый же день своего второго президентского срока Трамп ввёл отсрочку на запрет работы TikTok в США, который потом неоднократно продлевал, пока стороны не согласовали условия сделки.

Известно, что у китайской ByteDance осталось менее 20 % акций в американском совместном предприятии, которое ведает работой TikTok в США. За технические аспекты функционирования социальной сети на местном рынке будет отвечать Oracle. Дональд Трамп поблагодарил своего китайского коллегу за содействие в оформлении этой сделки и подчеркнул, что американский сектор TikTok теперь «будет принадлежать группе больших патриотов и американских инвесторов, крупнейшей в мире». Структура сделки подразумевала, что Oracle, Silver Lake и MGX (из Абу-Даби) получат по 15 % акций нового СП. Сама ByteDance сохранит за собой 19,9 % акций, а остальное их количество будет распределено между уже существующими инвесторами ByteDance. Близкие к основателю Dell Майклу Деллу (Michael Dell) инвестиционные структуры тоже приняли участие в сделке.

Генеральным директором СП назначен Адам Прессер (Adam Presser), который руководил операционной деятельностью платформы в США на протяжении четырёх предыдущих лет, а ответственным за безопасность руководителем — Уилл Фаррелл (Will Farrell). Основателю и генеральному директору TikTok Шоу Цзы Чу (Show Zi Chew) нашлось место в совете директоров американского СП. Всего в совет директоров СП войдут семь человек, большинство из которых имеют гражданство США. Рекомендательный алгоритм TikTok будет храниться и совершенствоваться в облачной инфраструктуре Oracle на территории США, как и все данные американских пользователей этой социальной сети.