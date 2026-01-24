Mercedes-Benz за миллиард: Хуанг рассказал, как продал акции Nvidia ради подарка родителям

На Всемирном экономическом форуме гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) посетовал, что некогда купил «самый дорогой автомобиль в мире». После IPO в 1999 году он продал часть акций своей компании, чтобы купить родителям автомобиль — на нём они ездят до сих пор.

«Сожалею только об IPO. После IPO я хотел купить родителям что-то хорошее, продал акции Nvidia при оценке в $300 млн — компания оценивалась в $300 млн — и купил им Mercedes S-Class. Это самый дорогой автомобиль в мире. Они об этом сожалеют», — признался глава компании и добавил, что машина до сих пор им принадлежит.

Модель S-Class в 1999 году была флагманом Mercedes-Benz, и если учесть, что после IPO Nvidia глава компании получил значительную прибыль, можно предположить, что он купил самую дорогую комплектацию S600 с 6-литровым двигателем V12. Тогда этот автомобиль стоил около $135 000. При цене $12 за ценную бумагу ему пришлось бы продать около 11 250 акций Nvidia, чтобы купить этот Mercedes.

С тех пор акции Nvidia несколько раз проходили разделение (сплит), и 11 250 акций образца 1999 года соответствуют 5 400 000 акций в настоящий момент. Они не только увеличились в числе, но и значительно подорожали — сейчас каждая стоит $187. Это даёт сумму в $1 009 800 000 за весь пакет. Так что для господина Хуанга это было не самое удачное финансовое решение, и его родители с этим согласны. При этом родители главы Nvidia до сих пор владеют описанным автомобилем. К слову, только в прошлом году он приобрёл 6 млн акций Nvidia, а весь принадлежащий ему пакет сейчас оценивается в $123 млрд.