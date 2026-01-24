Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Mercedes-Benz за миллиард: Хуанг рассказ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Mercedes-Benz за миллиард: Хуанг рассказал, как продал акции Nvidia ради подарка родителям

На Всемирном экономическом форуме гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) посетовал, что некогда купил «самый дорогой автомобиль в мире». После IPO в 1999 году он продал часть акций своей компании, чтобы купить родителям автомобиль — на нём они ездят до сих пор.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

«Сожалею только об IPO. После IPO я хотел купить родителям что-то хорошее, продал акции Nvidia при оценке в $300 млн — компания оценивалась в $300 млн — и купил им Mercedes S-Class. Это самый дорогой автомобиль в мире. Они об этом сожалеют», — признался глава компании и добавил, что машина до сих пор им принадлежит.

Модель S-Class в 1999 году была флагманом Mercedes-Benz, и если учесть, что после IPO Nvidia глава компании получил значительную прибыль, можно предположить, что он купил самую дорогую комплектацию S600 с 6-литровым двигателем V12. Тогда этот автомобиль стоил около $135 000. При цене $12 за ценную бумагу ему пришлось бы продать около 11 250 акций Nvidia, чтобы купить этот Mercedes.

С тех пор акции Nvidia несколько раз проходили разделение (сплит), и 11 250 акций образца 1999 года соответствуют 5 400 000 акций в настоящий момент. Они не только увеличились в числе, но и значительно подорожали — сейчас каждая стоит $187. Это даёт сумму в $1 009 800 000 за весь пакет. Так что для господина Хуанга это было не самое удачное финансовое решение, и его родители с этим согласны. При этом родители главы Nvidia до сих пор владеют описанным автомобилем. К слову, только в прошлом году он приобрёл 6 млн акций Nvidia, а весь принадлежащий ему пакет сейчас оценивается в $123 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Поставки первых систем на ускорителях Nvidia Rubin стартуют в конце лета
FP64 у вас ненастоящий: AMD сомневается в эффективности эмуляции научных расчётов на тензорных ядрах NVIDIA
Nvidia настаивает, что сокращений в номенклатуре GeForce RTX 50 нет, но есть проблемы с поставками
Европа начала подготовку к импортозамещению американских технологий
Бесплатные телевизоры сработали: Telly заработала на неотключаемой рекламе больше конкурентов
Взлетевшие цены на память разгонят рост рынка до 134 % в этом году — в следующем он замедлится до 53 %
Теги: nvidia, дженсен хуанг, акции
nvidia, дженсен хуанг, акции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.