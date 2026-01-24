Сегодня 24 января 2026
Энтузиаст создал «GeForce RTX 2080 Ti на максималках» — понадобилась пересадка чипов от Titan RTX

Энтузиаст Цзячэн Лю (Jiacheng Liu) произвёл необычную модификацию видеокарты, установив основные компоненты профессиональной Nvidia Titan RTX на потребительскую GeForce RTX 2080 Ti — она получила разблокированный процессор и полный набор памяти.

Источник изображений: x.com/unnatural__log

Источник изображений: x.com/unnatural__log

Если обычные RTX 2080 Ti располагали графическим процессором с 4352 ядрами CUDA, то модифицированная версия получила 4608-ядерный кристалл TU102-400-A1, максимальная мощность подскочила с 300 до 900 Вт. Вместо 352-битной памяти на 11 Гбайт Samsung HC14 заработал 384-битный комплект чипов Samsung HC16 на 24 Гбайт. На выходе получилась видеокарта на усиленной печатной плате без отключённых блоков и пустых контактных площадок памяти.

Несмотря на то, что архитектура Turing устарела, платформа продолжает поддерживаться, Nvidia выпускает обновления драйверов — только в январе появилась поддержка DLSS 4.5. Видеокарта Titan RTX стала последней в серии, что поступила в розничную продажу — появлялась информация о создании преемника на архитектуре Ada, но в массовое производство эта модель так и не вышла.

В тесте Time Spy Graphics собранная энтузиастом видеокарта с воздушным охлаждением набрала 18 038 баллов. В публичных рейтингах средний балл составляет 14 657, а рекордные показатели колеблются от 19 000 до 20 000, то есть Цзячэн Лю добился результата, близкого к максимальной планке. И это смелый поступок, потому что даже спустя годы обе видеокарты стоят недёшево.

Источник:

Теги: nvidia, titan, видеокарта
