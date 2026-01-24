Функции новые — галлюцинации старые: журналисты оценили автономный доступ Gemini к Gmail, «Календарю» и «Фото»

Google внедрила в Gemini новую функцию Personal Intelligence, которая позволяет искусственному интеллекту (ИИ) автоматически анализировать данные пользователя из сервисов экосистемы Workspace. Чат-бот научился планировать день, читать личные переписки пользователя, но по-прежнему путает адреса и предлагает неподходящие маршруты.

Как сообщает издание The Verge, автор которого протестировала новую функцию, Personal Intelligence («Персональный интеллект») работает по принципу самостоятельного выбора — только пользователь решает к каким приложениям предоставить доступ. Gemini может извлекать контекст из Gmail, «Google Календаря», «Google Фото» и истории поиска. Ключевое отличие от ранее существовавших интеграций с Workspace заключается в автономности. Если раньше для проверки электронной почты требовалась прямая команда, то теперь алгоритм сам определяет, когда нужно обратиться к входящим сообщениям.

На практике система показала способность решать комплексные бытовые задачи. В ходе тестирования Gemini успешно предложил стратегию ухода за газоном, подобрал местные виды растений, внёс соответствующие напоминания в календарь и сформировал список покупок. Также журналистка The Verge отметила значительный прогресс в технической части: ещё несколько месяцев назад бот регулярно давал сбои при попытке выполнить простые команды, например, добавить что-либо в календарь. Однако теперь справляется с этим корректно и даже смог точно определить интересы пользователя для рекомендации книг.

Тем не менее, система по-прежнему склонна к «галлюцинациям» и фактическим ошибкам, особенно при работе с геолокацией. При запросе велосипедного маршрута Gemini сгенерировал ссылку на «Google Карты», которая при открытии показывала направления, отличные от описанных в чате. Кроме того, предложенный путь включал несуществующие тропы и опасные повороты через оживлённую магистраль. В рекомендациях заведений нейросеть путала районы городов, указывала неверные адреса ресторанов и советовала магазины, которые, согласно данным самих же карт Google, уже закрыты.

Отдельные вопросы вызвал у журналистки аспект приватности при использовании Personal Intelligence. Имея доступ к переписке и календарю, Gemini в диалоге назвал по именам членов семьи пользователя. Хотя эта информация технически доступна алгоритму, её прямое озвучивание в чате создаёт специфический эффект. Автор материала резюмировала, что новая функция расширяет сферу применения Gemini для начального планирования, однако конечные результаты работы ИИ требуют обязательной ручной проверки. Функция доступна в бета-версии подписчикам тарифов AI Pro и Ultra.