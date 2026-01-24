Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Функции новые — галлюцинации старые: жур...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Функции новые — галлюцинации старые: журналисты оценили автономный доступ Gemini к Gmail, «Календарю» и «Фото»

Google внедрила в Gemini новую функцию Personal Intelligence, которая позволяет искусственному интеллекту (ИИ) автоматически анализировать данные пользователя из сервисов экосистемы Workspace. Чат-бот научился планировать день, читать личные переписки пользователя, но по-прежнему путает адреса и предлагает неподходящие маршруты.

Источник изображения: theverge.com

Источник изображения: theverge.com

Как сообщает издание The Verge, автор которого протестировала новую функцию, Personal Intelligence («Персональный интеллект») работает по принципу самостоятельного выбора — только пользователь решает к каким приложениям предоставить доступ. Gemini может извлекать контекст из Gmail, «Google Календаря», «Google Фото» и истории поиска. Ключевое отличие от ранее существовавших интеграций с Workspace заключается в автономности. Если раньше для проверки электронной почты требовалась прямая команда, то теперь алгоритм сам определяет, когда нужно обратиться к входящим сообщениям.

На практике система показала способность решать комплексные бытовые задачи. В ходе тестирования Gemini успешно предложил стратегию ухода за газоном, подобрал местные виды растений, внёс соответствующие напоминания в календарь и сформировал список покупок. Также журналистка The Verge отметила значительный прогресс в технической части: ещё несколько месяцев назад бот регулярно давал сбои при попытке выполнить простые команды, например, добавить что-либо в календарь. Однако теперь справляется с этим корректно и даже смог точно определить интересы пользователя для рекомендации книг.

Тем не менее, система по-прежнему склонна к «галлюцинациям» и фактическим ошибкам, особенно при работе с геолокацией. При запросе велосипедного маршрута Gemini сгенерировал ссылку на «Google Карты», которая при открытии показывала направления, отличные от описанных в чате. Кроме того, предложенный путь включал несуществующие тропы и опасные повороты через оживлённую магистраль. В рекомендациях заведений нейросеть путала районы городов, указывала неверные адреса ресторанов и советовала магазины, которые, согласно данным самих же карт Google, уже закрыты.

Отдельные вопросы вызвал у журналистки аспект приватности при использовании Personal Intelligence. Имея доступ к переписке и календарю, Gemini в диалоге назвал по именам членов семьи пользователя. Хотя эта информация технически доступна алгоритму, её прямое озвучивание в чате создаёт специфический эффект. Автор материала резюмировала, что новая функция расширяет сферу применения Gemini для начального планирования, однако конечные результаты работы ИИ требуют обязательной ручной проверки. Функция доступна в бета-версии подписчикам тарифов AI Pro и Ultra.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ обманул сам себя: ChatGPT, Gemini и Grok провалили тест на распознавание видео от Sora
Глава Google DeepMind оценил отставание китайских ИИ-моделей в шесть месяцев
Gemini не превратят в билборд: Google объяснила, почему осторожничает с рекламой в ИИ
Google узаконила ИИ-кликбейт — переписанные ИИ заголовки «хорошо работают», даже с ошибками
В Google DeepMind удивились спешке OpenAI с внедрением рекламы в ChatGPT
ИИ-бот Grok «раздевает» по 190 людей в минуту — за 11 дней создано 3 млн дипфейков, в том числе с детьми
Теги: google gemini, ии
google gemini, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.