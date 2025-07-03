В Gmail, «Диске» и других сервисах Google появились ИИ-боты Gem, настраиваемые под конкретные задачи

Google открыла пользователям приложений Workspace доступ к Gem — настраиваемым версиям помощника с искусственным интеллектом Gemini, которые специализируются на определённых задачах, и приложение Gemini для этого открывать не требуется.

Чат-боты Gem открываются на боковой панели в службах «Документы», «Таблицы», «Презентации», «Диск» и Gmail — для работы с определённым чат-ботом не потребуется переключаться между приложениями. Управляя чат-ботом, можно сделать его «экспертом» в определённых задачах, с которыми пользователь работает регулярно — это может быть написание текстов для одного бренда или подготовка к экзаменам. Google также предлагает настроенные версии Gem для редактирования текста, написания кода, генерации идей для продаж и для других целей. Вот какие варианты предлагает сама компания:

Gem-копирайтер для написания публикаций и прочих материалов, адаптированных для указанной целевой аудитории;

Gem, который поможет с продажами, исходя из информации о конкретной компании, потенциальном клиенте или отрасли;

адаптированный для должности пользователя «помощник Gem», предоставляющий релевантные сводки и материалы для внутренних публикаций;

Gem, разработанный для взаимодействия с определённым лицом — топ-менеджером или гендиректором, — генерирующий убедительные сообщения.

Ранее настраиваемыми чат-ботами Gem можно было пользоваться только в приложении Gemini. Сейчас создавать новые варианты можно прямо из боковой панели Workspace. Новые возможности начали развёртываться для всех пользователей платформы с доступом к Gemini со вчерашнего дня, но в отдельных случаях придётся подождать «более 15 дней».