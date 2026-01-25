Сегодня 25 января 2026
Корзина для онлайн-покупок будет добавлена в интерфейс ChatGPT

Стремление OpenAI монетизировать услуги, предоставляемые в ChatGPT, вполне объяснимо, ведь при нынешних размерах расходов компания выйдет на безубыточность только к 2029 году. Одним из шагов навстречу светлому будущему станет интеграция инструментов для онлайн-шоппинга в интерфейс чат-бота.

Источник изображения: Unsplash, SumUp

Обсуждая необходимость подбора того или иного товара, пользователь ChatGPT получит возможность изучать его характеристики, выбирать адрес доставки и методы оплаты, а также непосредственно совершать покупку непосредственно из интерфейса чат-бота. Интересующие товары можно будет просто откладывать в корзину для отложенной покупки, а также сортировать их по каким-то критериям.

Источник изображения: TestingCatalog

Microsoft в своём Copilot функции интеграции с интернет-торговлей уже реализовала, поэтому OpenAI вряд ли будет долго тянуть с соответствующими изменениями в интерфейс ChatGPT. Для представителей отрасли интернет-торговли, в свою очередь, ChatGPT готов обзавестись страницей для отправки описания своих товаров. Оно потом будет использоваться в рекомендациях, которые ChatGPT даёт желающим купить определённый товар пользователям.

Во временных сессиях чата также появится возможность получения персонализированных ответов ИИ-ассистента, учитывающих историю предыдущего общения с конкретным человеком. Переписка в этом разделе не будет сохраняться, но для оперативных целей её вполне можно будет использовать. Когда конкретно все описанные изменения будут внедрены в ChatGPT, не уточняется, но вряд ли OpenAI будет долго тянуть, учитывая высокую конкуренцию на рынке.

Источник:

openai, chatgpt, чат-бот, покупки, интернет-торговля
