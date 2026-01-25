В Meta✴ признали медленный рост рынка VR, потребовавший сменить стратегию

Meta✴ сократила инвестиции в технологию виртуальной реальности (VR), закрыла три приобретённые VR-студии, провела массовые увольнения в четвёртой, отменила разработку игры Batman: Arkham Shadow, а также объявила о прекращении поддержки приложения Horizon Workrooms и бизнес-версии гарнитуры Quest. Технический директор Meta✴ Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) объяснил причину.

Как сообщает издание UploadVR со ссылкой на серию интервью, данных Босвортом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, причиной стала более медленная, чем ожидалось, коммерческая адаптация VR-технологий. В беседе с известным журналистом Алексом Хитом (Alex Heath) Босворт заявил, что «VR развивается менее быстро, чем мы надеялись», и подчеркнул необходимость «привести объём инвестиций в соответствие с реальными темпами роста». По его словам, компания продолжит инвестировать в экосистему, но теперь с акцентом на мобильные устройства.

По словам Босворта, на текущий момент VR-платформа Horizon Worlds демонстрирует чрезвычайно позитивную динамику именно на смартфонах, в связи с чем Meta✴ планирует удвоить инвестиции в мобильное направление. Технический директор пояснил, что ранее команда разработчиков была вынуждена создавать продукт дважды — для телефонов и для VR, однако теперь для ускорения работы фокус сместится почти исключительно на мобильные версии.

Аналогичную позицию Босворт озвучил в интервью главному технологическому корреспонденту Axios Ине Фрид (Ina Fried), отметив значительный рост аудитории метавселенной на мобильных устройствах, куда компания планомерно перенаправляла ресурсы в течение последнего года.

Босворт также признал, что значительные вложения в VR-версию Horizon Worlds и попытки убедить владельцев гарнитур Quest использовать этот сервис осуществлялись в ущерб пользовательскому опыту, и в дальнейшем Meta✴ намерена позволить сегменту виртуальной реальности развиваться естественным путём, сделав основную ставку на библиотеку контента от сторонних разработчиков, а не на собственные продукты.