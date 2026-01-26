В Китае роботы начали самостоятельно производить суставы для человекоподобных роботов

В период более активной агитации инвесторов в пользу запуска производства человекоподобных роботов Optimus глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) не уставал повторять, что «машины должны делать машины». Его заветам следуют китайские производители, которые первыми в мире наладили выпуск шарнирных сочленений для роботов без участия человека.

В идеале, роботы должны делать роботов целиком, особенно в условиях роста спроса на подобную продукцию. Автоматизация смежных производств тоже имеет большое значение для достижения этой цели. Китайская компания Eyou Robot Technology заявила, что первой в мире запустила полностью автоматическое производство «суставов» для человекоподобных роботов на своём предприятии в Шанхае. Новейшая производственная площадка была официально открыта в прошлую среду, она уже способна выпускать ежегодно по 100 000 шарнирных сочленений для манипуляторов человекоподобных роботов, а в перспективе объёмы производства планируется утроить.

Основанная в 2018 году, эта китайская компания снабжает данными компонентами многих местных производителей человекоподобных роботов, включая AgiBot. К массовому производству комплектующих Eyou приступила в 2023 году, а в прошлом году объёмы поставок её продукции превысили 95 000 штук. Расширение производства будет способствовать снижению стоимости человекоподобных роботов, а исключение человека из производственного процесса не только повысит производительность и качество продукции, но и сделает её дешевле. Роботы могут работать круглосуточно и лишь регулярно требовать обслуживания, в отличие от живых рабочих, которым нужны перерывы на отдых и естественные надобности.

По словам представителей китайской робототехнической отрасли, она в своём развитии не сможет следовать шаблону автомобильного производства. Последняя отрасль совершенствовала свои продукты достаточно медленно и плавно наращивала объёмы выпуска. Робототехника в её более широком применении наверняка столкнётся с взрывным ростом спроса, как только технологические прорывы будут обеспечены в решении определённого набора проблем.