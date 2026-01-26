Сегодня 26 января 2026
В некоторых странах Ryzen 7 9850X3D будет продаваться в комплекте с 32 Гбайт DDR5 и мощным кулером

Новый самый быстрый игровой процессор в мире Ryzen 7 9850X3D будет продаваться не только как самостоятельный продукт, но также в комплекте с парой модулей оперативной памяти DDR5, а также воздушной системой охлаждения от Cooler Master. На это указывает опубликованная в китайской социальной сети Bilibili фотография розничной упаковки такого комплекта.

Источник изображений: Uniko’s Hardware

Источник изображений: Uniko’s Hardware

Комплект помимо процессора предлагает 32-Гбайт комплект оперативной памяти V-Color Manta OLED XFinity+ RGB DDR5 (2 × 16 Гбайт) с частотой 6000 МГц и встроенным OLED-дисплеем для мониторинга температуры, напряжения и других показателей. Также в набор вошла воздушная система охлаждения Cooler Master Hyper 612 Apex Pro.

Если покупать каждую часть комплекта отдельно, то компоненты вероятнее всего обойдутся дороже. Кулер стоит примерно в $79,99, а комплект V-Color Manta OLED XFinity+ RGB DDR5-6000 сейчас оценивается в $589,99. AMD ранее подтвердила, что рекомендованная стоимость процессора Ryzen 7 9850X3D составляет $499. В продаже он появится с 29 января.

Практика продажи комплектующих в составе комплектов давно используется, например, в США. Популярный ретейлер Micro Center часто предлагает комплекты из нескольких деталей для сборки ПК, которые чаще всего обходятся дешевле, чем покупать каждый компонент отдельно.

Неизвестно, в каких странах будут предлагаться такие комплекты от AMD, Coole Master и V-Color. По информации источника, опубликовавшего фотографию комплекта, продажи ожидаются в Китае. Однако он не сообщил его стоимость, но ожидается, что она составит около $1000.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
