Ответ OpenAI: Anthropic превратила Claude в рабочую станцию со встроенными Canva, Slack и Figma

Компания Anthropic объявила о запуске новой функции, позволяющей работать со сторонними приложениями непосредственно в интерфейсе чат-бота Claude. Нововведение направлено на расширение возможностей использования искусственного интеллекта (ИИ) в корпоративной среде и упрощение взаимодействия с привычными сервисами.

Как передаёт TechCrunch, на старте система поддерживает интеграцию с такими сервисами, как Slack, Canva, Figma, Box и Clay, а в ближайшее время разработчики планируют добавить поддержку облачной CRM-платформы Salesforce. Механизм работы предполагает авторизацию в каком-либо сервисе, после чего Claude получает к нему доступ, позволяя выполнять конкретные действия внутри своего интерфейса. Например, отправлять сообщения коллегам в мессенджере, генерировать графики или работать с файлами в облачном хранилище.

В Anthropic считают, что анализ данных, дизайна, контента и в целом управление проектами будет происходить гораздо эффективнее в одном визуальном интерфейсе, что позволит вносить правки быстрее, чем при использовании каждого сервиса по отдельности. Технология аналогична системе внедрения сторонних приложений OpenAI, запущенной в октябре 2024 года. Обе платформы построены на базе открытого стандарта Model Context Protocol (MCP). Доступ к нововведению получили подписчики тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise. Пользователям бесплатной версии функция недоступна. Активация и выбор сервисов происходят через специальный каталог Claude.