У Intel нет планов разработки конкурента для платформы AMD Ryzen AI Max+ (Strix Halo). Об этом в разговоре с порталом Club386 заявил заслуженный исследователь Intel Том Петерсен (Tom Petersen). Он также назвал текущую интегрированную графику AMD неконкурентоспособной по энергопотреблению и производительности на ватт.

Заявления Петерсена последовали после недавних маркетинговых сравнений AMD, в которых Strix Halo позиционируется выше флагманского iGPU Intel Panther Lake по чистой производительности. Strix Halo действительно оснащается более крупным кристаллом iGPU. Но поскольку старшие чипы Intel Core Ultra X9 и Core Ultra X7 (Panther Lake), вероятнее всего, будут использоваться в составе премиальных моделей игровых и неигровых ноутбуков, они могут волей-неволей составить конкуренцию в том сегменте систем, на который ориентируется AMD со своими Ryzen AI Max+.

«Если вы посмотрите на относительную производительность нашей системы по сравнению с лучшими продуктами AMD на сегодняшний день, станет ясно, что мы сосредоточены на производительности интегрированной графики, в первую очередь для игр», — заявил Петерсен в разговоре с Club386.

Напомним, что процессор AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 оснащён графикой Radeon 8060S на базе 2560 потоковых процессоров на архитектуре RDNA 3.5. И хотя сама по себе архитектура у этой графики не самая современная, этот iGPU по-прежнему существенно опережает по производительности новую встроенную графику Intel Arc на архитектуре Xe3 в составе процессоров Panther Lake.

По мнению Петерсена, графику Strix Halo уместнее было бы сравнивать с дискретными видеокартами, чем со «встройкой» в составе процессоров для массового сегмента ноутбуков. На вопрос о том, сможет ли Intel создать конкурента Strix Halo, он ответил: «Знаете, я так не думаю. Если такой сегмент и существует, то он в основном состоит из дискретных видеокарт. Я думаю, что этот сегмент лучше бы обслуживал небольшой дискретный графический процессор, который будут поставлять сторонние производители».

В той же беседе Петерсен утверждал, что Intel сосредоточена на производительности интегрированной графики для игр, а текущая продукция AMD отстаёт по энергоэффективности. По его словам, интегрированные графические процессоры AMD «не так конкурентоспособны» по энергопотреблению или производительности на ватт, и добавил, что Intel «явно опережает» AMD в этом конкретном сравнении.

«Нынешняя продукция AMD не слишком конкурентоспособна ни по энергопотреблению, ни по производительности на ватт… с моей точки зрения, мы явно впереди», — заявил Петерсен.

Следует добавить, что компания AMD также осторожно подходила к позиционированию платформы Strix Halo. Большую часть 2025 года AMD описывала её как ориентированную на локальные ИИ-задачи, а не как игровую платформу. Моделей ноутбуков на базе процессоров Ryzen AI Max+ действительно не так много на рынке. Большинство систем на базе этих чипов представляют собой мини-ПК, часто называемые их производителями «компактными рабочими станциями для ИИ». Всё может измениться в этом году. На выставке CES 2026 в начале января AMD анонсировала расширение семейства процессоров Ryzen AI Max+ 300 несколькими новыми моделями.