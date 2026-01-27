Alibaba выпустила новую рассуждающую модель Qwen3-Max-Thinking: в тестах она не уступает западным конкурентам

Компания Alibaba Cloud открыла публичный доступ к своей новейшей флагманской модели логического рассуждения Qwen3-Max-Thinking. Модель показала производительность на уровне ведущих аналогов, таких как GPT-5.2-Thinking, Claude-Opus-4.5 и Gemini 3 Pro, по результатам 19 бенчмарков.

В официальном блоге компании сообщается, что Qwen3-Max-Thinking достигла улучшений в фактологической точности, сложных логических рассуждениях, следовании инструкциям, соответствии пользовательским предпочтениям и агентских возможностях. Этого удалось добиться за счёт увеличения параметров модели и использования значительных вычислительных ресурсов для обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) .

Ключевым нововведением стали адаптивные инструменты и стратегия тестового масштабирования. В отличие от прежнего подхода, когда пользователь вручную выбирал инструменты, Qwen3-Max-Thinking теперь автономно задействует встроенные возможности поиска, памяти и интерпретатора кода прямо в диалоге. Разработчики заявляют, что инструменты поиска и памяти эффективно снижают «галлюцинации», дают доступ к актуальной информации и позволяют давать более персонализированные ответы, а интерпретатор кода позволяет выполнять фрагменты кода для решения сложных задач. Такой подход позволил повысить точность на нескольких специализированных тестах (GPQA, HLE, LiveCodeBench v6, IMO-AnswerBench) при сохранении прежнего объёма вычислений.

По словам компании, модель с адаптивными инструментами уже доступна в Qwen Chat. Также открыт доступ к API через сервис Alibaba Cloud Model Studio, для чего необходимо зарегистрировать аккаунт в Alibaba Cloud, воспользоваться сервисом Model Studio и создать в консоли разработчика API-ключ. API Qwen совместим с протоколом OpenAI API, что позволяет использовать стандартные методы интеграции, а также реализована поддержка протокола Anthropic API, обеспечивающая бесшовную работу с инструментом Claude Code.