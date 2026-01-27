Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Alibaba выпустила новую рассуждающую мод...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Alibaba выпустила новую рассуждающую модель Qwen3-Max-Thinking: в тестах она не уступает западным конкурентам

Компания Alibaba Cloud открыла публичный доступ к своей новейшей флагманской модели логического рассуждения Qwen3-Max-Thinking. Модель показала производительность на уровне ведущих аналогов, таких как GPT-5.2-Thinking, Claude-Opus-4.5 и Gemini 3 Pro, по результатам 19 бенчмарков.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

В официальном блоге компании сообщается, что Qwen3-Max-Thinking достигла улучшений в фактологической точности, сложных логических рассуждениях, следовании инструкциям, соответствии пользовательским предпочтениям и агентских возможностях. Этого удалось добиться за счёт увеличения параметров модели и использования значительных вычислительных ресурсов для обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) .

Ключевым нововведением стали адаптивные инструменты и стратегия тестового масштабирования. В отличие от прежнего подхода, когда пользователь вручную выбирал инструменты, Qwen3-Max-Thinking теперь автономно задействует встроенные возможности поиска, памяти и интерпретатора кода прямо в диалоге. Разработчики заявляют, что инструменты поиска и памяти эффективно снижают «галлюцинации», дают доступ к актуальной информации и позволяют давать более персонализированные ответы, а интерпретатор кода позволяет выполнять фрагменты кода для решения сложных задач. Такой подход позволил повысить точность на нескольких специализированных тестах (GPQA, HLE, LiveCodeBench v6, IMO-AnswerBench) при сохранении прежнего объёма вычислений.

Источник изображения: Alibaba

Источник изображения: Alibaba

По словам компании, модель с адаптивными инструментами уже доступна в Qwen Chat. Также открыт доступ к API через сервис Alibaba Cloud Model Studio, для чего необходимо зарегистрировать аккаунт в Alibaba Cloud, воспользоваться сервисом Model Studio и создать в консоли разработчика API-ключ. API Qwen совместим с протоколом OpenAI API, что позволяет использовать стандартные методы интеграции, а также реализована поддержка протокола Anthropic API, обеспечивающая бесшовную работу с инструментом Claude Code.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft представила ИИ-ускоритель Maia 200 с 216 Гбайт HBM3e
Microsoft представила Maia 200 — фирменный 3-нм ИИ-ускоритель с 216 Гбайт HBM3e
Ответ OpenAI: Anthropic превратила Claude в рабочую станцию со встроенными Canva, Slack и Figma
Nvidia представила ИИ-платформу Earth‑2 для точного прогнозирования погоды на две недели вперёд
Еврокомиссия начала расследование против Х из-за раздевавшего людей ИИ-бота Grok
Китайские ИИ-модели с открытым исходным кодом уже заняли 15 % мирового рынка
Теги: alibaba cloud, ии-бот, qwen, ии
alibaba cloud, ии-бот, qwen, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.