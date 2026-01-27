В этом году дефицит памяти ударит по рынку потребительской и автомобильной электроники

Смартфоны и ноутбуки окажутся не единственными категориями товаров, которые из-за дефицита микросхем памяти не только подорожают, но и будут выпускаться в меньших количествах. Проблема может распространиться на сегменты потребительской и автомобильной электроники, как считают опрошенные Nikkei Asian Review источники.

Японское издание поясняет, что некоторые производители потребительской электроники начали извлекать чипы памяти из уже готовых хранящихся на складах изделий прежних поколений, чтобы установить их в новые модели, которым на первичном рынке уже не хватает подобных компонентов. Многие участники рынка пересматривают свои производственные планы на 2026 год в сторону уменьшения объёмов выпуска. Дефицит продолжится на протяжении всего текущего года и имеет все шансы перекинуться и на следующий год.

Телевизоры, мультимедийные приставки, интернет-маршрутизаторы, недорогие смартфоны, планшеты и ПК — вот те категории электронных устройств, которые сильнее всего пострадают от нехватки микросхем памяти в текущем году. До автомобильного сектора проблемы докатятся с некоторой задержкой, поскольку производственные циклы на этом рынке несколько растянуты во времени. По данным японских источников, производители электроники и ПК уже направляли в конце прошлого года делегатов в штаб-квартиры крупных поставщиков памяти типа Samsung и SK hynix, чтобы договориться об увеличении поставок необходимого ассортимента чипов, но эти усилия оказались тщетными. Соблазн заработать в серверном сегменте слишком велик, чтобы считаться с интересами потребителей недорогой памяти.

Когда после пандемии микросхемы памяти в прежних количествах уже не были нужны, производители электронных устройств массово отменяли заказы, цены были на дне, и всё это не способствовало укреплению отношений с производителями памяти. Понятно, что в условиях взлетевшего спроса им проще работать с заказчиками в серверном сегменте, чем пытаться решить проблемы производителей потребительской электроники, которые не в состоянии много заплатить.

Руководство Phison Electronics ожидает, что в этом году сильнее всего пострадают производители телевизоров, приставок для них, объёмы выпуска значительно сократятся, поскольку производители такого оборудования просто не смогут себе позволить закупку памяти по новым ценам.

По данным Nikkei Asian Review, некоторые производители ПК начального уровня предусмотрят в материнских платах слоты для установки дополнительных модулей памяти, чтобы пользователи смогли позже добавить памяти после того, как кризис минует. В краткосрочной же перспективе цены на ПК неизбежно вырастут. Asus собирается оптимизировать ассортимент предлагаемых устройств в текущем году таким образом, чтобы предлагать на рынке наиболее востребованные конфигурации, исходя из имеющихся запасов памяти. В структуре себестоимости ПК доля затрат на покупку микросхем памяти выросли с 15 до 40 % в некоторых случаях. Флагманские модели ноутбуков LG, например, за год успели подорожать на эти самые 40 %.

В сфере потребительской электроники некоторые производители используют нераспроданные остатки устройств для переноса микросхем памяти из них в новые, но подобный подход нельзя назвать универсальным. Производители смартфонов в некоторых случаях сократили программу выпуска продукции на 2026 год на величину от 10 до 15 % по сравнению с 2025 годом. Даже Samsung, которая имеет возможность сама снабжать себя микросхемами памяти, в сегменте смартфонов не ожидает положительной динамики поставок в этом году.

Дефицит памяти коснётся и автомобильного сегмента, поскольку у производителей микросхем не останется свободных ресурсов на обслуживание его потребностей. В целом, под удар попадут те виды устройств, которые до сих пор используют не самые современные типы памяти вроде DDR4, поскольку их выпуск лидерами рынка сворачивается ради концентрации на более выгодных направлениях деятельности. Цены на DDR4 резко выросли, на рынке моментальных сделок они за год увеличились буквально в десятки раз. Контрактные цены на DDR4 выросли на 60 % в прошлом году, а в этом сохраняют шансы двукратного увеличения.

Цены на NAND начали активно расти лишь с середины прошлого года, но в текущем квартале они могут вырасти на 120 % в годовом сравнении, как ожидают эксперты Omdia. В результате концентрации поставщиков на обслуживании потребностей серверного рынка, потребительские SSD оказались в дефиците и подорожали.

В сегменте смартфонов и ноутбуков на закупку памяти обычно уходило от 10 до 15 % затрат, теперь эта доля выросла до 20–25 %. Производители устройств вынуждены жертвовать прибылью или повышать цены. Эксперты IDC ожидают, что в этом году поставки смартфонов сократятся более чем на 5 %, а рынок ПК сожмётся почти на 9 %. Крупные поставщики памяти пытаются более жёстко контролировать заявки со стороны клиентов, чтобы те не закупались памятью впрок, усугубляя ажиотаж, но эффективность подобных мер можно оспаривать с учётом опыта прошлых кризисов. Тем более, что рост цен позволяет производителям памяти хорошо зарабатывать. Дефицит памяти при этом вынудит потребителей дольше эксплуатировать имеющиеся у них устройства, спрос на новые изделия снизится на фоне роста цен. Подобная обстановка продлится до 2027 года, как минимум, по мнению руководства Compal Electronics — контрактного производителя ноутбуков и прочих электронных устройств.