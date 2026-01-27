Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В этом году дефицит памяти ударит по рын...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В этом году дефицит памяти ударит по рынку потребительской и автомобильной электроники

Смартфоны и ноутбуки окажутся не единственными категориями товаров, которые из-за дефицита микросхем памяти не только подорожают, но и будут выпускаться в меньших количествах. Проблема может распространиться на сегменты потребительской и автомобильной электроники, как считают опрошенные Nikkei Asian Review источники.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Японское издание поясняет, что некоторые производители потребительской электроники начали извлекать чипы памяти из уже готовых хранящихся на складах изделий прежних поколений, чтобы установить их в новые модели, которым на первичном рынке уже не хватает подобных компонентов. Многие участники рынка пересматривают свои производственные планы на 2026 год в сторону уменьшения объёмов выпуска. Дефицит продолжится на протяжении всего текущего года и имеет все шансы перекинуться и на следующий год.

Телевизоры, мультимедийные приставки, интернет-маршрутизаторы, недорогие смартфоны, планшеты и ПК — вот те категории электронных устройств, которые сильнее всего пострадают от нехватки микросхем памяти в текущем году. До автомобильного сектора проблемы докатятся с некоторой задержкой, поскольку производственные циклы на этом рынке несколько растянуты во времени. По данным японских источников, производители электроники и ПК уже направляли в конце прошлого года делегатов в штаб-квартиры крупных поставщиков памяти типа Samsung и SK hynix, чтобы договориться об увеличении поставок необходимого ассортимента чипов, но эти усилия оказались тщетными. Соблазн заработать в серверном сегменте слишком велик, чтобы считаться с интересами потребителей недорогой памяти.

Когда после пандемии микросхемы памяти в прежних количествах уже не были нужны, производители электронных устройств массово отменяли заказы, цены были на дне, и всё это не способствовало укреплению отношений с производителями памяти. Понятно, что в условиях взлетевшего спроса им проще работать с заказчиками в серверном сегменте, чем пытаться решить проблемы производителей потребительской электроники, которые не в состоянии много заплатить.

Руководство Phison Electronics ожидает, что в этом году сильнее всего пострадают производители телевизоров, приставок для них, объёмы выпуска значительно сократятся, поскольку производители такого оборудования просто не смогут себе позволить закупку памяти по новым ценам.

По данным Nikkei Asian Review, некоторые производители ПК начального уровня предусмотрят в материнских платах слоты для установки дополнительных модулей памяти, чтобы пользователи смогли позже добавить памяти после того, как кризис минует. В краткосрочной же перспективе цены на ПК неизбежно вырастут. Asus собирается оптимизировать ассортимент предлагаемых устройств в текущем году таким образом, чтобы предлагать на рынке наиболее востребованные конфигурации, исходя из имеющихся запасов памяти. В структуре себестоимости ПК доля затрат на покупку микросхем памяти выросли с 15 до 40 % в некоторых случаях. Флагманские модели ноутбуков LG, например, за год успели подорожать на эти самые 40 %.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

В сфере потребительской электроники некоторые производители используют нераспроданные остатки устройств для переноса микросхем памяти из них в новые, но подобный подход нельзя назвать универсальным. Производители смартфонов в некоторых случаях сократили программу выпуска продукции на 2026 год на величину от 10 до 15 % по сравнению с 2025 годом. Даже Samsung, которая имеет возможность сама снабжать себя микросхемами памяти, в сегменте смартфонов не ожидает положительной динамики поставок в этом году.

Дефицит памяти коснётся и автомобильного сегмента, поскольку у производителей микросхем не останется свободных ресурсов на обслуживание его потребностей. В целом, под удар попадут те виды устройств, которые до сих пор используют не самые современные типы памяти вроде DDR4, поскольку их выпуск лидерами рынка сворачивается ради концентрации на более выгодных направлениях деятельности. Цены на DDR4 резко выросли, на рынке моментальных сделок они за год увеличились буквально в десятки раз. Контрактные цены на DDR4 выросли на 60 % в прошлом году, а в этом сохраняют шансы двукратного увеличения.

Цены на NAND начали активно расти лишь с середины прошлого года, но в текущем квартале они могут вырасти на 120 % в годовом сравнении, как ожидают эксперты Omdia. В результате концентрации поставщиков на обслуживании потребностей серверного рынка, потребительские SSD оказались в дефиците и подорожали.

В сегменте смартфонов и ноутбуков на закупку памяти обычно уходило от 10 до 15 % затрат, теперь эта доля выросла до 20–25 %. Производители устройств вынуждены жертвовать прибылью или повышать цены. Эксперты IDC ожидают, что в этом году поставки смартфонов сократятся более чем на 5 %, а рынок ПК сожмётся почти на 9 %. Крупные поставщики памяти пытаются более жёстко контролировать заявки со стороны клиентов, чтобы те не закупались памятью впрок, усугубляя ажиотаж, но эффективность подобных мер можно оспаривать с учётом опыта прошлых кризисов. Тем более, что рост цен позволяет производителям памяти хорошо зарабатывать. Дефицит памяти при этом вынудит потребителей дольше эксплуатировать имеющиеся у них устройства, спрос на новые изделия снизится на фоне роста цен. Подобная обстановка продлится до 2027 года, как минимум, по мнению руководства Compal Electronics — контрактного производителя ноутбуков и прочих электронных устройств.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Потребительская память Samsung подорожала в два-три раза с ноября, и вряд ли остановится
Взлетевшие цены на память разгонят рост рынка до 134 % в этом году — в следующем он замедлится до 53 %
Памяти не будет ещё долго: Micron признала, что «беспрецедентный» дефицит выйдет за пределы 2026 года
Торговая марка Celeron отныне не принадлежит в России корпорации Intel
За пару дней акции MediaTek взлетели на 19 % — благодаря сделке с Google
Продажи ноутбуков в 2026 году упадут сильнее, чем ожидалось — к дефициту памяти добавились проблемы с процессорами
Теги: производство микросхем, память, дефицит, аналитика
производство микросхем, память, дефицит, аналитика
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.