Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Ubisoft хочет «уволить по собственному ж...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ubisoft хочет «уволить по собственному желанию» 200 сотрудников парижского подразделения

Ubisoft ищет способы сокращения расходов, не прибегая к массовым увольнениям. Спустя неделю с момента объявления о масштабной реструктуризации, которая включает перенос и отмену нескольких игр, а также закрытие ряда студий, компания намерена сократить штат сотрудников в своей штаб-квартире в Париже на 200 человек.

«В соответствии с объявлениями прошлой недели о новой операционной модели и ускорении инициатив по сокращению расходов, Ubisoft International начала обсуждение потенциального Rupture Conventionnelle Collective (RCC) — коллективного добровольного соглашения о взаимном расторжении контракта, которое может затронуть до 200 должностей в штаб-квартире во Франции», — заявил представитель Ubisoft IGN.

В сообщении сказано, что на данном этапе это лишь предложение. Окончательное решение по данному вопросу не будет принято до тех пор, пока не удастся достигнуть договорённостей в рамках коллективного соглашения с представителями сотрудников и получить одобрения французских властей. Данное предложение затрагивает только сотрудников Ubisoft International, работающих по французским контрактам, и не касается других французских структур компании или подразделений Ubisoft в других странах.

В Министерстве труда и солидарности Франции пояснили, что соглашение формата RCC «может предусматривать коллективное увольнение по соглашению сторон с целью расторжения трудовых договоров на добровольной основе без необходимости проведения увольнений по экономическим причинам». Это соглашение также налагает на использующие его компании, в данном случае Ubisoft, определённые обязательства. Речь, в том числе, идёт о предоставлении поддержки увольняемым сотрудникам и выплатах выходного пособия.

Однако непонятно, что будет делать Ubisoft, если не удастся достигнуть договорённостей с сотрудниками, которых компания планирует уволить. По данным источника, в настоящее время в парижских офиса Ubisoft работает около 1100 человек. Это означает, что компания хочет избавиться от 20 % штата в столичном подразделении, что является огромным сокращением по любым меркам, особенно, когда людей просят добровольно отказаться от занимаемых должностей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Регулятор «засветил» Rayman 30th Anniversary Edition — юбилейное переиздание классической Rayman выйдет уже «очень, очень скоро»
Отменённый ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был готов на 99,99 % — инсайдер показал обновлённого Принца
Масштабная реорганизация и отмена ремейка Prince of Persia: The Sands of Time обрушили стоимость акций Ubisoft
Инсайдер раскрыл главную игру февральской подборки PS Plus — фанаты приготовились к разочарованию
Blizzard в честь 35-летия приоткроет завесу тайны над будущим World of Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone, но не StarCraft
Слухи: следующая презентация State of Play не заставит себя долго ждать
Теги: ubisoft, сокращения, увольнения
ubisoft, сокращения, увольнения
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.