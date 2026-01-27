Ubisoft хочет «уволить по собственному желанию» 200 сотрудников парижского подразделения

Ubisoft ищет способы сокращения расходов, не прибегая к массовым увольнениям. Спустя неделю с момента объявления о масштабной реструктуризации, которая включает перенос и отмену нескольких игр, а также закрытие ряда студий, компания намерена сократить штат сотрудников в своей штаб-квартире в Париже на 200 человек.

«В соответствии с объявлениями прошлой недели о новой операционной модели и ускорении инициатив по сокращению расходов, Ubisoft International начала обсуждение потенциального Rupture Conventionnelle Collective (RCC) — коллективного добровольного соглашения о взаимном расторжении контракта, которое может затронуть до 200 должностей в штаб-квартире во Франции», — заявил представитель Ubisoft IGN.

В сообщении сказано, что на данном этапе это лишь предложение. Окончательное решение по данному вопросу не будет принято до тех пор, пока не удастся достигнуть договорённостей в рамках коллективного соглашения с представителями сотрудников и получить одобрения французских властей. Данное предложение затрагивает только сотрудников Ubisoft International, работающих по французским контрактам, и не касается других французских структур компании или подразделений Ubisoft в других странах.

В Министерстве труда и солидарности Франции пояснили, что соглашение формата RCC «может предусматривать коллективное увольнение по соглашению сторон с целью расторжения трудовых договоров на добровольной основе без необходимости проведения увольнений по экономическим причинам». Это соглашение также налагает на использующие его компании, в данном случае Ubisoft, определённые обязательства. Речь, в том числе, идёт о предоставлении поддержки увольняемым сотрудникам и выплатах выходного пособия.

Однако непонятно, что будет делать Ubisoft, если не удастся достигнуть договорённостей с сотрудниками, которых компания планирует уволить. По данным источника, в настоящее время в парижских офиса Ubisoft работает около 1100 человек. Это означает, что компания хочет избавиться от 20 % штата в столичном подразделении, что является огромным сокращением по любым меркам, особенно, когда людей просят добровольно отказаться от занимаемых должностей.