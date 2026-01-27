В России стартовал предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7

В России стартовал предзаказ на новый складной смартфон Huawei Mate X7, а также наушники открытого типа Huawei FreeClip 2. Новинки предлагаются крупнейшими отечественными ретейлерами в розничных и интернет-магазинах. Предзаказ продлится с 27 января по 5 февраля.

Стоимость складного смартфона Huawei Mate X7 в конфигурации с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти составляет 160 тысяч рублей, а наушники оцениваются в 20 тысяч рублей.

Huawei Mate X7 относится к новому поколению тонких складных устройств. Его масса составляет около 235 г, толщина — 9,5 мм в сложенном и 4,5 мм в разложенном состоянии. Аппарат получил внешний экран со стеклом Kunlun Glass второго поколения, усиленный шарнирный механизм и корпус с защитой от пыли и воды по стандартам IP58 и IP59. Производитель позиционирует модель как попытку стереть грань между классическими флагманами и складными смартфонами.

Отдельный акцент сделан на камерах: Mate X7 оснащён основной 50-Мп камерой с физической переменной диафрагмой, телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом и поддержкой 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном. Также заявлены ИИ-функции для обработки фото, шумоподавления и работы с текстом, а аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку.

Наушники Huawei FreeClip 2 выполнены в формате открытой C-образной конструкции и весят по 5,1 г каждый. Они защищены от влаги и пыли по стандарту IP57 и, по заявлению производителя, способны проработать до 38 часов с учётом зарядного кейса. Устройство ориентировано на пользователей, которым важны комфорт при длительном ношении и хорошая разборчивость речи.

В конце добавим, что недавно «М.Видео» предоставила статистику, согласно которой интерес к складным смартфонам в России заметно вырос: по данным компании, за прошлый год в стране было продано более 100 тыс. таких устройств, и всё больше покупателей рассматривают их как полноценную альтернативу традиционным флагманам.