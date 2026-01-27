Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... В России стартовал предзаказ на складной...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России стартовал предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7

В России стартовал предзаказ на новый складной смартфон Huawei Mate X7, а также наушники открытого типа Huawei FreeClip 2. Новинки предлагаются крупнейшими отечественными ретейлерами в розничных и интернет-магазинах. Предзаказ продлится с 27 января по 5 февраля.

Стоимость складного смартфона Huawei Mate X7 в конфигурации с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти составляет 160 тысяч рублей, а наушники оцениваются в 20 тысяч рублей.

Huawei Mate X7 относится к новому поколению тонких складных устройств. Его масса составляет около 235 г, толщина — 9,5 мм в сложенном и 4,5 мм в разложенном состоянии. Аппарат получил внешний экран со стеклом Kunlun Glass второго поколения, усиленный шарнирный механизм и корпус с защитой от пыли и воды по стандартам IP58 и IP59. Производитель позиционирует модель как попытку стереть грань между классическими флагманами и складными смартфонами.

Отдельный акцент сделан на камерах: Mate X7 оснащён основной 50-Мп камерой с физической переменной диафрагмой, телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом и поддержкой 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном. Также заявлены ИИ-функции для обработки фото, шумоподавления и работы с текстом, а аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку.

Наушники Huawei FreeClip 2 выполнены в формате открытой C-образной конструкции и весят по 5,1 г каждый. Они защищены от влаги и пыли по стандарту IP57 и, по заявлению производителя, способны проработать до 38 часов с учётом зарядного кейса. Устройство ориентировано на пользователей, которым важны комфорт при длительном ношении и хорошая разборчивость речи.

В конце добавим, что недавно «М.Видео» предоставила статистику, согласно которой интерес к складным смартфонам в России заметно вырос: по данным компании, за прошлый год в стране было продано более 100 тыс. таких устройств, и всё больше покупателей рассматривают их как полноценную альтернативу традиционным флагманам.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung представила смартфон Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, но продавать его не будет
Обзор TWS-наушников HUAWEI FreeClip 2: самые удобные «вкладыши» с неожиданно мощным звуком
Россияне распробовали складные смартфоны — продажи рекордно выросли в 2025 году
В России стартовал предзаказ на планшет Huawei MatePad 11,5 S с 11,5-дюймовым экраном PaperMatte
В этом году дефицит памяти ударит по рынку потребительской и автомобильной электроники
Обновление до HyperOS 3 может вывести из строя Redmi Note 13 Pro и POCO M6 Pro с неофициальной прошивкой
Теги: huawei, mate x7, смартфон, наушники
huawei, mate x7, смартфон, наушники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.