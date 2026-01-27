Американцы стали массово избавляться от TikTok после его «приземления»

Ровно год потребовался, чтобы реализовать сделку по отделению от китайской ByteDance основной части активов, связанных с работой её социальной сети TikTok в США. Как показывает статистика Sensor Tower, в первые дни после оформления сделки количество желающих удалить TikTok американских пользователей выросло на 150 %.

Авторы отчёта поясняют, что за первые пять дней после «приземления» TikTok в США местные пользователи стали на 150 % активнее удалять приложение по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Многим из них не понравились условия нового соглашения по обработке их персональных данных, которое пришлось заключить после сделки, по итогам которой американские активы TikTok перешли к совместному предприятию, в структуре которого американские и международные инвесторы имеют большинство акций, а сама ByteDance довольствуется менее чем 20 %.

Некоторых пользователей насторожило то, что в новой политике обработки данных американского сегмента TikTok упоминалась информация, касающаяся их этнического или расового происхождения, сексуальной ориентации и половой принадлежности, иммиграционного статуса и личных финансов. Самое интересное, что подобные положения политики TikTok не содержат никаких новых положений, поскольку в августе 2024 года они были точно такими же, если ориентироваться на предыдущую версию пользовательского соглашения.

Тем не менее, нашлись активисты, которые начали призывать пользователей TikTok в США удалять приложение на фоне несогласия с политикой обработки данных. Часть пользователей столкнулась с техническими проблемами в работе платформы в США. Кого-то из блогеров смутил тот факт, что администрация TikTok не сочла нужным разъяснить им, какие изменения влечёт за собой сделка по созданию СП в США. Столкнувшись с техническими трудностями при загрузке контента в TikTok, некоторые блогеры предпочли сосредоточиться на конкурирующих платформах. Домыслы в социальных сетях только усилили нервозность, которая в некоторых случаях привела к решению об удалении приложения TikTok наиболее неустойчивыми пользователями. В действительности же перебои в работе сервиса были вызваны отключением электроснабжения в одном из американских ЦОД, обслуживающих TikTok.

При этом отток по количеству пользователей TikTok в США не снизил их совокупную активность после сделки по созданию СП. По сравнению с прошлой неделей пользовательская активность не снизилась. В любом случае, количество скачиваний конкурирующих приложений при этом выросло со стороны американских пользователей. Китайская Rednote столкнулась с ростом количества скачиваний на 53 % по сравнению с предыдущей неделей, а UpScrolled и Skylight Social скачивались в десять раз больше.