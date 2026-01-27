Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Американцы стали массово избавляться от ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Американцы стали массово избавляться от TikTok после его «приземления»

Ровно год потребовался, чтобы реализовать сделку по отделению от китайской ByteDance основной части активов, связанных с работой её социальной сети TikTok в США. Как показывает статистика Sensor Tower, в первые дни после оформления сделки количество желающих удалить TikTok американских пользователей выросло на 150 %.

Источник изображения: Unsplash, May Gauthier

Источник изображения: Unsplash, May Gauthier

Авторы отчёта поясняют, что за первые пять дней после «приземления» TikTok в США местные пользователи стали на 150 % активнее удалять приложение по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Многим из них не понравились условия нового соглашения по обработке их персональных данных, которое пришлось заключить после сделки, по итогам которой американские активы TikTok перешли к совместному предприятию, в структуре которого американские и международные инвесторы имеют большинство акций, а сама ByteDance довольствуется менее чем 20 %.

Некоторых пользователей насторожило то, что в новой политике обработки данных американского сегмента TikTok упоминалась информация, касающаяся их этнического или расового происхождения, сексуальной ориентации и половой принадлежности, иммиграционного статуса и личных финансов. Самое интересное, что подобные положения политики TikTok не содержат никаких новых положений, поскольку в августе 2024 года они были точно такими же, если ориентироваться на предыдущую версию пользовательского соглашения.

Тем не менее, нашлись активисты, которые начали призывать пользователей TikTok в США удалять приложение на фоне несогласия с политикой обработки данных. Часть пользователей столкнулась с техническими проблемами в работе платформы в США. Кого-то из блогеров смутил тот факт, что администрация TikTok не сочла нужным разъяснить им, какие изменения влечёт за собой сделка по созданию СП в США. Столкнувшись с техническими трудностями при загрузке контента в TikTok, некоторые блогеры предпочли сосредоточиться на конкурирующих платформах. Домыслы в социальных сетях только усилили нервозность, которая в некоторых случаях привела к решению об удалении приложения TikTok наиболее неустойчивыми пользователями. В действительности же перебои в работе сервиса были вызваны отключением электроснабжения в одном из американских ЦОД, обслуживающих TikTok.

При этом отток по количеству пользователей TikTok в США не снизил их совокупную активность после сделки по созданию СП. По сравнению с прошлой неделей пользовательская активность не снизилась. В любом случае, количество скачиваний конкурирующих приложений при этом выросло со стороны американских пользователей. Китайская Rednote столкнулась с ростом количества скачиваний на 53 % по сравнению с предыдущей неделей, а UpScrolled и Skylight Social скачивались в десять раз больше.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TikTok в США перешёл на местную инфраструктуру — и сразу начались сбои
Американским TikTok будет руководить «правая рука» гендиректора платформы со связями в Голливуде
Сделка по сохранению TikTok в США наконец завершена
Еврокомиссия начала расследование против Х из-за раздевавшего людей ИИ-бота Grok
Apple покажет результаты внедрения ИИ-моделей Google Gemini в свои устройства в следующем месяце
Microsoft случайно сломала «Блокнот», Paint и «Ножницы» в Windows 11 — исправление уже готово
Теги: tiktok, bytedance, сша, статистика
tiktok, bytedance, сша, статистика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.