В Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp появятся платные премиум-подписки — пока в тестовом режиме и не для всех

Meta Platforms готовится к началу тестирования новых платных подписок, которые откроют доступ к эксклюзивным функциям в Facebook, Instagram и WhatsApp. В компании заявили, что платные подписки откроют пользователям больше возможностей в плане продуктивности и творчества, а также расширят доступность функций на базе искусственного интеллекта.

Источник изображения: Jonas Leupe/Unsplash

По данным источника, в ближайшие месяцы Meta начнёт предлагать пользователям упомянутых платформ платные подписки. При этом основные функции всех сервисов останутся бесплатными, а за отдельную плату можно будет получить доступ к дополнительным инструментам и функциям. Отмечается, что Meta не ограничится одной стратегией, компания намерена протестировать разные функции и пакеты подписок, каждая из которых будет иметь набор эксклюзивных возможностей.

В дополнение к этому Meta масштабирует ИИ-агента стартапа Manus, который был недавно приобретён компанией за $2 млрд. Meta намерена двусторонне подойти к дальнейшему продвижению Manus. ИИ-агент будет интегрироваться в разные продукты гиганта соцсетей, но при этом бизнес-клиенты смогут получить к нему доступ в рамках отдельных подписок. По данным источника, работа по интеграции ИИ-агента Manus в платформу Instagram уже ведётся.

Вместе с этим Meta планирует протестировать подписки на ИИ-функции, такие как генерация видео в Vibes. Хотя с момента запуска в прошлом году этот сервис был бесплатным, теперь компания планирует ввести некоторые ограничения для бесплатных пользователей, а все доступные возможности откроются только после оформления платной подписки.

Какие именно платные функции появятся в Facebook и WhatsApp, пока неизвестно. В Instagram платные подписчики смогут создавать неограниченное количество списков аудитории, видеть список своих подписчиков, которые не подписаны на них в ответ, а также просматривать публикации без отметок о просмотре для их авторов. Все новые подписки будут продвигаться отдельно от Meta Verified.

Запуск дополнительных подписок позволит Meta увеличить доход. Однако многих пользователей может отпугнуть так называемая «усталость от подписок». Существует множество платных сервисов, которые конкурируют между собой за пользователей, предоставляя услуги в рамках подписок. Meta необходимо представить по-настоящему привлекательный продукт, чтобы убедить пользователей оформить ещё одну подписку.

