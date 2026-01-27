Meta✴ Platforms готовится к началу тестирования новых платных подписок, которые откроют доступ к эксклюзивным функциям в Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp. В компании заявили, что платные подписки откроют пользователям больше возможностей в плане продуктивности и творчества, а также расширят доступность функций на базе искусственного интеллекта.

По данным источника, в ближайшие месяцы Meta✴ начнёт предлагать пользователям упомянутых платформ платные подписки. При этом основные функции всех сервисов останутся бесплатными, а за отдельную плату можно будет получить доступ к дополнительным инструментам и функциям. Отмечается, что Meta✴ не ограничится одной стратегией, компания намерена протестировать разные функции и пакеты подписок, каждая из которых будет иметь набор эксклюзивных возможностей.

В дополнение к этому Meta✴ масштабирует ИИ-агента стартапа Manus, который был недавно приобретён компанией за $2 млрд. Meta✴ намерена двусторонне подойти к дальнейшему продвижению Manus. ИИ-агент будет интегрироваться в разные продукты гиганта соцсетей, но при этом бизнес-клиенты смогут получить к нему доступ в рамках отдельных подписок. По данным источника, работа по интеграции ИИ-агента Manus в платформу Instagram✴ уже ведётся.

Вместе с этим Meta✴ планирует протестировать подписки на ИИ-функции, такие как генерация видео в Vibes. Хотя с момента запуска в прошлом году этот сервис был бесплатным, теперь компания планирует ввести некоторые ограничения для бесплатных пользователей, а все доступные возможности откроются только после оформления платной подписки.

Какие именно платные функции появятся в Facebook✴ и WhatsApp, пока неизвестно. В Instagram✴ платные подписчики смогут создавать неограниченное количество списков аудитории, видеть список своих подписчиков, которые не подписаны на них в ответ, а также просматривать публикации без отметок о просмотре для их авторов. Все новые подписки будут продвигаться отдельно от Meta✴ Verified.

Запуск дополнительных подписок позволит Meta✴ увеличить доход. Однако многих пользователей может отпугнуть так называемая «усталость от подписок». Существует множество платных сервисов, которые конкурируют между собой за пользователей, предоставляя услуги в рамках подписок. Meta✴ необходимо представить по-настоящему привлекательный продукт, чтобы убедить пользователей оформить ещё одну подписку.