Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Метавселенная ударила по качеству VR-гар...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Метавселенная ударила по качеству VR-гарнитур Quest — том-менеджер Meta✴ объяснил массовые увольнения в Reality Labs

Технический директор Meta Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) прокомментировал ситуацию с недавними переменами в подразделении Reality Labs. Компания неверно направила усилия в рамках проекта по построению метавселенной, что в итоге отрицательным образом сказалось на работе гарнитур Quest.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Meta решила изменить подход, сделав упор на искусственный интеллект и умные очки; проекты в области виртуальной реальности и метавселенной ждёт сокращение, заявил топ-менеджер. Босворт, выступающий также руководителем отдела Reality Labs, выделил три основных проблемы компании по данному направлению: это недостаточная проработка концепции метавселенной, высокие затраты на и разработку и чрезмерная интеграция платформы Horizon Worlds с общей стратегией Meta в виртуальной реальности.

Horizon Worlds — не первая социальная платформа виртуальной реальности компании. Она вышла в 2021 году и стала первой ощутимой целенаправленной попыткой дать пользователям Quest единое виртуальное пространство. Meta стремилась создать «обогащённый вариант» мысленного «переноса», который люди сейчас испытывают при общении через смартфоны. В 2023 году компания выпустила Horizon Worlds для смартфонов под Android и iOS, но это, отметил господин Босворт, усложнило процесс разработки и привело к росту затрат. Meta также ошиблась, жёстко привязав Horizon Worlds к программной платформе Quest, а на деле люди надевают гарнитуру, чтобы использовать её в различных целях. Теперь компания интенсивно прорабатывает два важных направления: обеспечивает поддержку стороннего VR-контента и Horizon Worlds для мобильных устройств.

«Это, конечно, трагедия, когда меняются планы, и это стоит нам людей: обнаружилось множество ненужных нам должностей. Поэтому мы в итоге сократили именно направление метавселенной. Хотя в целом Reality Labs штат не сокращает. Мы, по сути, сокращаем все эти [должности] и направляем усилия на носимые устройства, по которым у нас такой быстрый рост», — заявил Эндрю Босворт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ закрывает рабочие пространства Workrooms в своей метавселенной
Метавселенная сожмётся — Meta✴ готовит массовые сокращения разработчиков Reality Labs
Метавселенная Цукерберга схлопывается — Meta✴ планирует радикально урезать расходы на неё
Apple выпустила «новый AirTag» — с увеличенным радиусом действия и громким динамиком
Массовые сокращения в Meta✴ напугали разработчиков всей отрасли виртуальной реальности
В Meta✴ признали медленный рост рынка VR, потребовавший сменить стратегию
Теги: me, quest, horizon worlds, метавселенная, reality labs
me, quest, horizon worlds, метавселенная, reality labs
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.