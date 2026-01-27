Технический директор Meta✴ Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) прокомментировал ситуацию с недавними переменами в подразделении Reality Labs. Компания неверно направила усилия в рамках проекта по построению метавселенной, что в итоге отрицательным образом сказалось на работе гарнитур Quest.

Meta✴ решила изменить подход, сделав упор на искусственный интеллект и умные очки; проекты в области виртуальной реальности и метавселенной ждёт сокращение, заявил топ-менеджер. Босворт, выступающий также руководителем отдела Reality Labs, выделил три основных проблемы компании по данному направлению: это недостаточная проработка концепции метавселенной, высокие затраты на и разработку и чрезмерная интеграция платформы Horizon Worlds с общей стратегией Meta✴ в виртуальной реальности.

Horizon Worlds — не первая социальная платформа виртуальной реальности компании. Она вышла в 2021 году и стала первой ощутимой целенаправленной попыткой дать пользователям Quest единое виртуальное пространство. Meta✴ стремилась создать «обогащённый вариант» мысленного «переноса», который люди сейчас испытывают при общении через смартфоны. В 2023 году компания выпустила Horizon Worlds для смартфонов под Android и iOS, но это, отметил господин Босворт, усложнило процесс разработки и привело к росту затрат. Meta✴ также ошиблась, жёстко привязав Horizon Worlds к программной платформе Quest, а на деле люди надевают гарнитуру, чтобы использовать её в различных целях. Теперь компания интенсивно прорабатывает два важных направления: обеспечивает поддержку стороннего VR-контента и Horizon Worlds для мобильных устройств.

«Это, конечно, трагедия, когда меняются планы, и это стоит нам людей: обнаружилось множество ненужных нам должностей. Поэтому мы в итоге сократили именно направление метавселенной. Хотя в целом Reality Labs штат не сокращает. Мы, по сути, сокращаем все эти [должности] и направляем усилия на носимые устройства, по которым у нас такой быстрый рост», — заявил Эндрю Босворт.