Pinterest заменит 15 % сотрудников искусственным интеллектом
Pinterest заменит 15 % сотрудников искусственным интеллектом

Социальный фотохостинг Pinterest планирует уволить сотни сотрудников и сократить офисные площади, чтобы сосредоточить усилия на внедрении искусственного интеллекта. В сегодняшнем заявлении для регулирующих органов компания сообщила, что сокращение затронет около 15 процентов текущего штата сотрудников. Массовые увольнения планируется завершить до 30 сентября 2026 года.

Источник изображения: Pinterest

Источник изображения: Pinterest

По данным Pinterest, по состоянию на конец 2024 года в штате компании состояли 4666 сотрудников, что означает, что будущее сокращение затронет примерно 700 сотрудников. В заявлении компании сказано, что изменения в кадровой политике призваны поддержать три инициативы по трансформации, две из которых связаны с ИИ:

  • Перераспределение ресурсов в пользу должностей и команд, ориентированных на ИИ, которые способствуют внедрению и использованию ИИ;
  • Приоритизация продуктов и возможностей на основе ИИ;
  • Ускорение трансформации подхода к продажам и выходу на рынок.

Ранее поток контента, созданного с помощью ИИ, подвергся критике со стороны пользователей Pinterest — настолько сильной, что компания разработала функции, которые распознают изображения, созданные ИИ, и уменьшают их количество в лентах, — но это не остановило Pinterest от дальнейшего внедрения нейросетевых технологий на своей платформе.

В октябре компания выпустила ИИ-помощника по покупкам в Pinterest, который предоставляет персонализированные рекомендации. В следующем месяце генеральный директор Pinterest Билл Реди (Bill Ready) заявил, что инвестиции в ИИ и инновации в продуктах окупаются, а платформа фактически стала помощником по покупкам на основе ИИ для 600 миллионов потребителей.

Расходы на реструктуризацию и оптимизацию составят от 35 до 45 миллионов долларов до уплаты налогов.

Источник:

Теги: pinterest, сокращения, увольнения, оптимизация, искусственный интеллект
