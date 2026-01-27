Pinterest заменит 15 % сотрудников искусственным интеллектом

Социальный фотохостинг Pinterest планирует уволить сотни сотрудников и сократить офисные площади, чтобы сосредоточить усилия на внедрении искусственного интеллекта. В сегодняшнем заявлении для регулирующих органов компания сообщила, что сокращение затронет около 15 процентов текущего штата сотрудников. Массовые увольнения планируется завершить до 30 сентября 2026 года.

По данным Pinterest, по состоянию на конец 2024 года в штате компании состояли 4666 сотрудников, что означает, что будущее сокращение затронет примерно 700 сотрудников. В заявлении компании сказано, что изменения в кадровой политике призваны поддержать три инициативы по трансформации, две из которых связаны с ИИ:

Перераспределение ресурсов в пользу должностей и команд, ориентированных на ИИ, которые способствуют внедрению и использованию ИИ;

Приоритизация продуктов и возможностей на основе ИИ;

Ускорение трансформации подхода к продажам и выходу на рынок.

Ранее поток контента, созданного с помощью ИИ, подвергся критике со стороны пользователей Pinterest — настолько сильной, что компания разработала функции, которые распознают изображения, созданные ИИ, и уменьшают их количество в лентах, — но это не остановило Pinterest от дальнейшего внедрения нейросетевых технологий на своей платформе.

В октябре компания выпустила ИИ-помощника по покупкам в Pinterest, который предоставляет персонализированные рекомендации. В следующем месяце генеральный директор Pinterest Билл Реди (Bill Ready) заявил, что инвестиции в ИИ и инновации в продуктах окупаются, а платформа фактически стала помощником по покупкам на основе ИИ для 600 миллионов потребителей.

Расходы на реструктуризацию и оптимизацию составят от 35 до 45 миллионов долларов до уплаты налогов.