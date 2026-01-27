Сегодня 27 января 2026
Французские сотрудники Ubisoft выйдут на забастовку против предложенных увольнений

Анонсированная недавно Ubisoft инициатива по добровольному увольнению 200 сотрудников парижского подразделения не останется без ответа — работники французского издательства готовятся к забастовке.

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, в рамках масштабной реструктуризации Ubisoft планирует сократить без малого 20 % своих сотрудников в Париже посредством коллективного добровольного соглашения о взаимном расторжении контракта.

Как сообщает французское издание Les Echos, сразу несколько профсоюзов, представляющих интересы работников Ubisoft в стране, единогласно проголосовали за забастовку против новых реформ.

Протесты пройдут с 10 по 12 февраля при участии членов профсоюзов Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, Solidaires Informatique, Confédération française de l'encadrement, Confédération générale du travail и Printemps écologique.

По данным Les Echos, профсоюзы также постараются привлечь внимание к забастовке на международном уровне путём вовлечения в освещение сложившейся ситуации своих зарубежных коллег.

Помимо увольнения 200 сотрудников парижского отделения, в рамках реорганизации Ubisoft планирует ускорить сокращение расходов (€200 млн за следующие два года) и перестроить производство игр вокруг системы из пяти творческих домов.

Реорганизация направлена на возвращение Ubisoft лидирующих позиций в индустрии и обеспечение устойчивого роста, но пока вылилась лишь в отмену игр, закрытие студий и резкое падение стоимости акций компании.

Soft
Hard
