«Без вас мы бы просто не справились!»: разработчики Absolum похвастались продажами и раскрыли дату выхода обновления «Нити судьбы»

Издатель Dotemu совместно с канадской Guard Crush Games и анимационной студией Supamonks отчитался о новых успехах фэнтезийного роглайт-боевика Absolum и сообщил дату выхода крупного обновления «Нити судьбы» (Threads of Fate).

Напомним, Absolum стартовала 9 октября 2025 года на ПК и консолях, заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 93 %) и за неделю продалась в количестве 200 тыс. копий.

Как стало известно, за три с половиной месяца, прошедшие с официального релиза, количество игроков Absolum превысило 500 тыс. человек. Ни в какой подписке проект не представлен, так что в данном случае размер аудитории равен продажам.

«Выражаем огромную благодарность ячейкам повстанцев по всему миру <...> Каждый из вас бросает вызов тирании Солнечного короля Азры. И без вас мы бы просто не справились!» — заверили авторы.

Что касается обновления, то «Нити судьбы» (версия 1.1) выйдет 12 февраля и принесёт с собой новые испытания, осквернённые регионы, улучшение ездовых животных, дополнительные образы и эмоции.

Обещанный и горячо ожидаемый кроссплатформенный режим в патче 1.1 не появится, но команда Absolum активно над ним работает и обещает в ближайшее время поделиться новостями.

Absolum вышла на PC (Steam), PS4, PS5 и Nintendo Switch. По сюжету магия в Таламе под запретом. Этим для усиления контроля над страной воспользовался Солнечный король Азра, но теперь его режиму бросает вызов четвёрка повстанцев.