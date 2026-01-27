Роскомнадзор снова против аниме: заблокирован сайт аниме-энциклопедии Shikimori

Русскоязычная энциклопедия аниме, манги и ранобэ Shikimori временно недоступна для пользователей. Как сообщается в официальном Telegram-канале площадки, причиной сбоя стали ограничения со стороны Роскомнадзора. В настоящий момент администрация ресурса решает вопрос с разблокировкой, сообщают «Ведомости».

По данным сервиса Downdetector, на 19:38 мск за последний час было зафиксировано 14 жалоб на работу сайта, а всего за сутки — 81. Наибольшее количество обращений поступило из Костромской области (39 %) и Республики Марий Эл (16 %). Также проблемы наблюдаются в Курской (10 %), Тульской и Белгородской областях (по 7 % соответственно). При этом 91 % пользователей сообщили о сбоях в работе веб-версии, ещё 8 % пожаловались на проблемы с мобильным приложением.

Ранее, 25 августа, Таганский районный суд Москвы оштрафовал другое тематическое издание — Mangalib. Сумма штрафа для него составила 14 млн рублей (по 2 млн за семь эпизодов). Административные протоколы были составлены по статьям о пропаганде нетрадиционных отношений, смены пола и отказа от деторождения (ч. 3 и ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ). Ранее Роскомнадзор также заблокировал в России MyAnimeList — крупнейший сайт об аниме и манге.