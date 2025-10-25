Сегодня 25 октября 2025
Роскомнадзор заблокировал в России MyAnimeList — крупнейший сайт об аниме и манге

Роскомнадзор заблокировал для российских пользователей MyAnimeList — крупнейший сайт и базу данных, посвящённые аниме и манге, а также соцсеть для поклонников этих жанров, сообщил ресурс РБК со ссылкой на Единый реестр запрещенных в России доменных имен РКН. При попытке подключиться к ресурсу появляется сообщение об ошибке или вообще отсутствует загрузка страницы.

Источник изображения: YouTube

Как указано в реестре, доступ к ресурсу ограничили 22 октября. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ [О защите информации]», — сообщается в обосновании запрета доступа.

По оценкам DNS Group, в 2022 году аудитория сайта насчитывала около в 18 млн человек из 200 стран мира. Пользователи платформы MyAnimeList могли размещать на ней списки просмотренных ими произведений, ставить им оценки, писать рецензии и обсуждать их содержимое с другими участниками соцсети.

До этого, в феврале 2024 года, Роскомнадзор ограничил доступ к трём популярным сайтам для просмотра аниме — jut.su, AnimeGO, YummyAnime в связи с размещением на них контента с пропагандой ЛГБТ.

В этом месяце Роскомнадзор сообщил о блокировке WhatsApp и Telegram на юге России в ответ на запрос информагентства ТАСС о причинах недавних сбоев в работе иностранных платформ в некоторых регионах страны. Как указало ведомство, частичные ограничения работы иностранных платформ были связаны с выполнением мер по противодействию преступной деятельности.

Теги: роскомнадзор, аниме, манга, блокировка
