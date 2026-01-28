OpenAI собирается назначить откровенно высокие цены на рекламу в ChatGPT

Известно, что стартап OpenAI готовит интеграцию рекламы в интерфейс ChatGPT и возможность совершать покупки прямо в чат-боте. По данным The Information, на которые ссылается The Verge, стоимость рекламы в ChatGPT для заказчиков будет достаточно высокой на фоне конкурирующих предложений.

За каждые 1000 просмотров OpenAI хотела бы получать от рекламодателей по $60, как поясняет источник, тогда как конкурирующая Meta✴ в своих социальных сетях рекламу предлагает примерно в три раза дешевле. При этом OpenAI не готова снабжать рекламодателей столь же подробной статистикой, как Google или Meta✴. Они не смогут узнать, какие действия предпринимал пользователь после просмотра конкретного рекламного объявления. Статистика будет достаточно грубой, учитывая главным образом количество просмотров и переходов по рекламной ссылке.

Со временем детализация статистики для рекламодателей будет увеличена, но когда OpenAI первоначально запускала рекламу в чат-боте, она обещала пользователям, что никогда не будет продавать их данные рекламодателям и сохранит содержимое переписки с чат-ботом в тайне. Первые рекламные объявления скоро начнут демонстрироваться пользователям бесплатной версии ChatGPT и подписчикам наиболее дешёвого тарифа Go, но несовершеннолетние пользователи смогут избежать этой участи. Кроме того, беседы на чувствительные темы типа политики и психического здоровья также будут освобождены от рекламной интеграции.