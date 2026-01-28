Сегодня 28 января 2026
OpenAI собирается назначить откровенно высокие цены на рекламу в ChatGPT

Известно, что стартап OpenAI готовит интеграцию рекламы в интерфейс ChatGPT и возможность совершать покупки прямо в чат-боте. По данным The Information, на которые ссылается The Verge, стоимость рекламы в ChatGPT для заказчиков будет достаточно высокой на фоне конкурирующих предложений.

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

За каждые 1000 просмотров OpenAI хотела бы получать от рекламодателей по $60, как поясняет источник, тогда как конкурирующая Meta в своих социальных сетях рекламу предлагает примерно в три раза дешевле. При этом OpenAI не готова снабжать рекламодателей столь же подробной статистикой, как Google или Meta. Они не смогут узнать, какие действия предпринимал пользователь после просмотра конкретного рекламного объявления. Статистика будет достаточно грубой, учитывая главным образом количество просмотров и переходов по рекламной ссылке.

Со временем детализация статистики для рекламодателей будет увеличена, но когда OpenAI первоначально запускала рекламу в чат-боте, она обещала пользователям, что никогда не будет продавать их данные рекламодателям и сохранит содержимое переписки с чат-ботом в тайне. Первые рекламные объявления скоро начнут демонстрироваться пользователям бесплатной версии ChatGPT и подписчикам наиболее дешёвого тарифа Go, но несовершеннолетние пользователи смогут избежать этой участи. Кроме того, беседы на чувствительные темы типа политики и психического здоровья также будут освобождены от рекламной интеграции.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, chatgpt, ии-бот, реклама
