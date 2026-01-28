Чистая прибыль Seagate взлетела на 62 %, компания уже достигла плотности хранения в 7 Тбайт на пластину

Классические накопители на жёстких магнитных дисках весьма востребованы в сегменте ИИ, по данным Seagate, их средняя ёмкость в прошлом квартале выросла на 22 %. Свою выручку за прошлый квартал компания смогла увеличить на те же 22 %, а вот чистая прибыль взлетела на 62 %. В лабораториях Seagate уже доказана возможность хранения 7 Тбайт данных на одной магнитной пластине.

Если учесть, что современные жёсткие диски Seagate содержат по 10 магнитных пластин, то теоретически это открывает возможность выпуска накопителей объёмом от 50 до 70 Тбайт. Они несомненно появятся в будущем, а пока Seagate продолжает концентрацию на обслуживании потребностей серверного сегмента рынка. В прошлом квартале Seagate увеличили свою выручку в сегменте ЦОД на 28 % в годовом сравнении до $2,2 млрд. При этом совокупная выручка увеличилась на 22 % до $2,83 млрд. Норма прибыли поднялась в годовом сравнении с 35,5 до 42,2 %, а чистая прибыль взлетела на 62 % до $702 млн.

В целом, для клиентов в облачном сегменте Seagate уже распределила заказы на выпуск жёстких дисков на весь 2026 год, некоторые из них уже заключили долгосрочные контракты до конца 2027 года, и уже сейчас ведутся переговоры о поставках накопителей в 2028 календарном году. В ёмкостном выражении поставки жёстких дисков увеличились на 26 % до 190 эксабайт, причём количество поставляемых накопителей почти не изменилось. Другими словами, клиенты Seagate закупают всё более ёмкие жёсткие диски, хотя их количество не особо растёт. В прошлом квартале 79 % выручки компания получила в сегменте центров обработки данных. При этом в ёмкостном выражении на этот сегмент пришлись 86 % поставок. На облачном направлении поставки в ёмкостном выражении увеличились сразу на 31 %.

В текущем квартале Seagate рассчитывает выручить от $2,8 до $3 млрд, это выше ожиданий рынка, которые сошлись на сумме $2,77 млрд. В прошлом квартале выручка и удельный доход на одну акцию Seagate оказались выше собственных прогнозов компании, а норма прибыли достигла рекордных значений.