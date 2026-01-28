Сегодня 28 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Чистая прибыль Seagate взлетела на 62 %,...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Чистая прибыль Seagate взлетела на 62 %, компания уже достигла плотности хранения в 7 Тбайт на пластину

Классические накопители на жёстких магнитных дисках весьма востребованы в сегменте ИИ, по данным Seagate, их средняя ёмкость в прошлом квартале выросла на 22 %. Свою выручку за прошлый квартал компания смогла увеличить на те же 22 %, а вот чистая прибыль взлетела на 62 %. В лабораториях Seagate уже доказана возможность хранения 7 Тбайт данных на одной магнитной пластине.

Источник изображения: Seagate Technology

Если учесть, что современные жёсткие диски Seagate содержат по 10 магнитных пластин, то теоретически это открывает возможность выпуска накопителей объёмом от 50 до 70 Тбайт. Они несомненно появятся в будущем, а пока Seagate продолжает концентрацию на обслуживании потребностей серверного сегмента рынка. В прошлом квартале Seagate увеличили свою выручку в сегменте ЦОД на 28 % в годовом сравнении до $2,2 млрд. При этом совокупная выручка увеличилась на 22 % до $2,83 млрд. Норма прибыли поднялась в годовом сравнении с 35,5 до 42,2 %, а чистая прибыль взлетела на 62 % до $702 млн.

В целом, для клиентов в облачном сегменте Seagate уже распределила заказы на выпуск жёстких дисков на весь 2026 год, некоторые из них уже заключили долгосрочные контракты до конца 2027 года, и уже сейчас ведутся переговоры о поставках накопителей в 2028 календарном году. В ёмкостном выражении поставки жёстких дисков увеличились на 26 % до 190 эксабайт, причём количество поставляемых накопителей почти не изменилось. Другими словами, клиенты Seagate закупают всё более ёмкие жёсткие диски, хотя их количество не особо растёт. В прошлом квартале 79 % выручки компания получила в сегменте центров обработки данных. При этом в ёмкостном выражении на этот сегмент пришлись 86 % поставок. На облачном направлении поставки в ёмкостном выражении увеличились сразу на 31 %.

В текущем квартале Seagate рассчитывает выручить от $2,8 до $3 млрд, это выше ожиданий рынка, которые сошлись на сумме $2,77 млрд. В прошлом квартале выручка и удельный доход на одну акцию Seagate оказались выше собственных прогнозов компании, а норма прибыли достигла рекордных значений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Жёсткие диски пали очередной жертвой ИИ — с сентября цены взлетели, и в России тоже
Seagate выпустила жёсткие диски объёмом 32 Тбайт: 10 пластин, HAMR и CMR-запись по цене от $700
Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт
Китайские власти разрешили импорт первой партии ускорителей Nvidia H200
SoftBank готовится вложить в OpenAI ещё $30 млрд
У Саудовской Аравии закончились деньги на «лежачий небоскрёб» The Line — теперь его сильно урежут и используют для ИИ
Теги: seagate, seagate technology, hdd, жёсткий диск, аналитика
seagate, seagate technology, hdd, жёсткий диск, аналитика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.