Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software 3D-графика The Witcher 4 получит поддержку технолог...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

The Witcher 4 получит поддержку технологии RTX Mega Geometry для ускорения трассировки сложной геометрии

Ожидаемая фэнтезийная ролевая игра с открытым миром The Witcher 4 от компании CD Projekt Red получит поддержку технологии Nvidia RTX Mega Geometry. Nvidia сотрудничает с CD Projekt Red с самого начала разработки. Компания пообещала, что игра выйдет с использованием новейших технологий на базе RTX.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

RTX Mega Geometry предназначена для сцен со сложной геометрией и трассировкой лучей, с которыми традиционные графические конвейеры справляются гораздо хуже. По словам Nvidia, эта технология ускоряет построение BVH (наборы геометрических объектов) для кластерных геометрических систем, позволяя создавать гораздо больше треугольников (полигонов) с трассировкой лучей и повышая производительность рейтрейсинга. Первой игрой с поддержкой RTX Mega Geometry стала Alan Wake 2.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

The Witcher 4 станет первой игрой из новой трилогии с повзрослевшей Цири в главной роли. Показанный в 2024 году трейлер игры был предварительно отрендерен в специальной сборке Unreal Engine 5 на графическом процессоре Nvidia GeForce RTX.

Игра также уже использовалась в презентациях движка Unreal Engine 5.6 от Epic Games, ориентированного на большие открытые миры, более быстрое потоковое управление геометрией, плотные сцены и трассировку лучей.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

CD Projekt Red работает с Epic Games над функциями Unreal Engine для масштабных миров, а Nvidia с самого начала позиционировала себя в качестве партнёра проекта в области RTX. Четвёртый «Ведьмак» ожидается не раньше 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia показала геймплей Control Resonant с трассировкой пути и подтвердила поддержку DLSS 4.5 в 20 новых играх
Nvidia запустит динамический генератор кадров 31 марта
Xbox заинтриговала фанатов тизером «захватывающей дух» новинки Game Pass — всё указывает на Cyberpunk 2077
Ветеран CDPR назвал эпилог The Witcher ошибкой — из-за него The Witcher 2 пришлось делать игрой «про ведьмаков, которые почему-то убивают королей»
Не только игры: Unreal Engine стал неотъемлемой частью всей творческой индустрии
Метавселенная Цукерберга схлопывается: Meta✴ переведёт Horizon Worlds из VR в мобильный формат
Теги: the witcher 4, nvidia rtx, cd projekt red, трассировка лучей
the witcher 4, nvidia rtx, cd projekt red, трассировка лучей
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 5 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.