The Witcher 4 получит поддержку технологии RTX Mega Geometry для ускорения трассировки сложной геометрии

Ожидаемая фэнтезийная ролевая игра с открытым миром The Witcher 4 от компании CD Projekt Red получит поддержку технологии Nvidia RTX Mega Geometry. Nvidia сотрудничает с CD Projekt Red с самого начала разработки. Компания пообещала, что игра выйдет с использованием новейших технологий на базе RTX.

RTX Mega Geometry предназначена для сцен со сложной геометрией и трассировкой лучей, с которыми традиционные графические конвейеры справляются гораздо хуже. По словам Nvidia, эта технология ускоряет построение BVH (наборы геометрических объектов) для кластерных геометрических систем, позволяя создавать гораздо больше треугольников (полигонов) с трассировкой лучей и повышая производительность рейтрейсинга. Первой игрой с поддержкой RTX Mega Geometry стала Alan Wake 2.

The Witcher 4 станет первой игрой из новой трилогии с повзрослевшей Цири в главной роли. Показанный в 2024 году трейлер игры был предварительно отрендерен в специальной сборке Unreal Engine 5 на графическом процессоре Nvidia GeForce RTX.

Игра также уже использовалась в презентациях движка Unreal Engine 5.6 от Epic Games, ориентированного на большие открытые миры, более быстрое потоковое управление геометрией, плотные сцены и трассировку лучей.

CD Projekt Red работает с Epic Games над функциями Unreal Engine для масштабных миров, а Nvidia с самого начала позиционировала себя в качестве партнёра проекта в области RTX. Четвёртый «Ведьмак» ожидается не раньше 2027 года.