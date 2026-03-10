Сегодня 12 марта 2026
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику

Данные о трудоустройстве, опубликованные сегодня на сайте Университета Цинхуа, показывают, что число выпускников, идущих на работу в производственный и энергетический секторы в 2025 году, выросло на 19,1 % по сравнению с прошлым годом. В число ведущих работодателей вошли телекоммуникационный гигант Huawei, крупнейший автоконцерн BYD, «Государственная электросетевая корпорация» и «Национальная ядерная корпорация», сообщила пресс-служба университета.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

Университет Цинхуа считается ведущим инженерным образовательным заведением Китая и ключевым источником талантов для технологических и промышленных гигантов страны. Его часто сравнивают с Массачусетским технологическим институтом или Стэнфордом. Согласно данным Цинхуа, доля выпускников, поступающих в производственный и энергетический секторы, растёт уже шесть лет подряд. Число выпускников 2024 года, выбравших эти направления, увеличилось на 11 % по сравнению с предыдущим годом.

Эта тенденция не ограничивается самым элитным университетом Китая. В Хуачжунском университете науки и технологий опубликованная в январе статистика трудоустройства выпускников 2025 года показала, что около 2000 выпускников устроятся в сектор информационных технологий и около 1500 — в производственный сектор, по сравнению с примерно 300 в финансовом секторе и 240 в строительстве. Согласно отчёту консалтинговой компании MyCOS Institute, доля китайских выпускников, поступающих на работу в обрабатывающую промышленность, выросла с 17,9 % в 2020 году до 22,5 % в 2024 году.

По мнению экспертов, целый ряд факторов подталкивает все больше выпускников к работе в обрабатывающей промышленности и энергетике. Китайские промышленные сектора, особенно полупроводники, электромобили, аккумуляторы и возобновляемая энергия, стали высокотехнологичными и теперь требуют высококвалифицированных инженерных кадров. Кроме того, в этой сфере предлагаются «очень конкурентоспособные» зарплаты.

Эксперты говорят, что характер работы в обрабатывающей промышленности изменился по мере модернизации промышленной базы Китая. Такие отрасли, как электромобили, энергетическое оборудование и атомная энергетика, теперь требуют экспертных знаний в области инженерии, анализа данных и системной интеграции. В результате передовое производство всё чаще рассматривается как передовой технологический сектор, а не как отрасль, требующая физического труда. Высококвалифицированные инженерные или исследовательские должности в этом секторе обладают значительным престижем среди студентов инженерных специальностей.

В течение многих лет многие лучшие выпускники китайских вузов тяготели к интернет-платформам и финансам, привлечённые быстрым ростом и высокой заработной платой. Но темпы найма в этом секторе замедлились, а ужесточение регулирования добавило неопределённости. Внимание инвесторов сместилось в сторону аппаратного обеспечения, промышленных технологий и энергетики — перенаправляя как капитал, так и таланты.

В последние годы китайский технологический сектор сокращает численность персонала, поскольку компании сосредотачиваются на снижении затрат и повышении эффективности. Согласно отчёту китайского финансового новостного издания Caixin, численность персонала Alibaba сократилась более чем вдвое: с примерно 250 000 штатных сотрудников в марте 2022 года до примерно 124 000 в марте 2025 года. Численность персонала Baidu на конец 2024 года составляла 35 900 человек, что на 21,1 % меньше пикового значения в 2021 году.

Между тем, спрос в обрабатывающей промышленности остаётся высоким. Правительственный план развития кадров в обрабатывающей промышленности прогнозирует, что к 2025 году могут остаться незаполненными почти 30 миллионов квалифицированных рабочих мест в этой отрасли. Китай является крупнейшим в мире производителем электромобилей, аккумуляторов и солнечного оборудования, и этим секторам требуется большое количество квалифицированных специалистов.

По мнению экспертов, государственная политика также способствовала изменению ситуации на рынке труда. В течение последних десяти лет страна уделяет приоритетное внимание стратегическим секторам, таким как электромобили, возобновляемая энергия, энергетическое оборудование и передовые материалы, посредством промышленной политики, исследовательских программ и крупномасштабных инвестиций.

Китайский рынок труда уже давно представляет собой сложную задачу для выпускников. В декабре уровень безработицы среди людей в возрасте от 16 до 24 лет (исключая студентов) составил 16,5 %, согласно данным «Национального бюро статистики». Для сравнения, уровень безработицы среди людей в возрасте от 25 до 29 лет составил 6,9 %, а среди работников в возрасте от 30 до 59 лет — 3,9 %.

Теги: персонал, выпускники, трудоустройство, китай, производство, энергетика
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
