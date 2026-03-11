Сегодня 12 марта 2026
Framework повысила цены на память и SSD ...
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца

Производитель модульных ноутбуков Framework снова сообщил о повышении цен на оперативную память и накопители из-за продолжающегося дефицита и перебоев с поставками. Это уже третье повышение цен за четыре месяца.

Источник изображения: Framework

В своём официальном блоге Framework во вторник сообщила, что оперативная память DDR5 теперь будет отпускаться из расчёта от $13 до $18 за гигабайт. Ещё в феврале гигабайт памяти компания оценивала в $12–16. Разброс цен частично связан с распродажей компанией старых, более дешёвых запасов. Ситуация на рынке вынудила Framework также «пересмотреть цены на некоторые объёмы» накопителей.

Из-за изменившейся стоимости оперативной памяти и накопителей также подорожал настольный компьютер Framework. Базовая конфигурация настольного ПК Framework Desktop (AMD Ryzen AI Max 385, 32 Гбайт встроенной ОЗУ LPDDR5X) теперь стоит $1269. Для сравнения, в январе та же конфигурация оценивалась в $1139. Некоторые конфигурации ноутбука Framework Laptop 16 также подорожают. В «ближайшие месяцы» Framework планирует внести аналогичные изменения в цены на другие свои готовые модели ноутбуков.

В обновлении во вторник Framework заявила, что «повышение цен в этом месяце меньше, чем в предыдущие месяцы», хотя о стабилизации цен говорить пока не приходится. Компания также предупредила клиентов, что начинает наблюдать дефицит поставок процессоров, в частности модели Intel Core i5-1334U, которая используется в ноутбуке Framework Laptop 12.

Теги: framework, оперативная память, озу, дефицит
