Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу

Компания Valve отреагировала на недавний судебный иск властей штата Нью-Йорк в отношении системы лутбоксов условно-бесплатных соревновательных игр Counter-Strike 2, Team Fortress 2 и Dota 2.

Напомним, власти Нью-Йорка во главе с генеральным прокурором Летицией Джеймс (Letitia James) обвинили Valve в организации нелегальных азартных игр, нарушении Конституции штата и уголовного законодательства.

По мнению Valve, лутбоксы в её играх не нарушают законы Нью-Йорка. По запросу властей штата в начале 2023 года платформодержатель уже прояснял им свою позицию в отношении лутбоксов и разочарован заявлением генерального прокурора.

Как подчеркнули в Valve, лутбоксы или их аналоги широко используются за пределами видеоигр: упаковки со случайными карточками Pokemon и Magic the Gathering, карточки с бейсболистами, фигурки Лабубу и так далее.

«Игрокам не нужно открывать кейсы в играх Valve. Более того, большинство из вас это не делает и просто играет, потому что предметы в контейнерах чисто косметические. У того, кто платит, нет никаких преимуществ», — напомнила Valve.

Valve также выразила серьёзные опасения насчёт предложенных генеральным прокурором Нью-Йорка мер в отношении игр компании:

власти против того, чтобы лутбоксы и товары из них могли передаваться между пользователями — Valve не видит в процессе ничего плохого (пользователь может продавать ненужный предмет как карточку Pokemon) и отказывается отбирать у пользователей это право;

власти предложили собирать о пользователях дополнительную информацию, в том числе для проверки возраста — большинство способов оплаты в Steam уже предполагают проверку возраста;

требования генерального прокурора к Valve выходят далеко за рамки действующего законодательства Нью-Йорка — Valve допускала заключение сделки с властями, но посчитала, что она была бы невыгодна для пользователей и других разработчиков игр.

«В конечном итоге суд решит, чья позиция — наша или генерального прокурора Нью-Йорка — верна. Мы же хотели уведомить вас о потенциальных последствиях для пользователей в Нью-Йорке и других локациях», — заключила Valve.