Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году

На конференции GDC 2026 в рамках своей презентации Xbox Developer Summit компания Microsoft поделилась первыми подробностями о Project Helix, связанными с её будущими графическими возможностями. Под этим кодовым именем разрабатывается домашняя игровая консоль Xbox нового поколения.

Источник изображения: IGN

Источник изображения: IGN

По словам вице-президента Xbox по устройствам следующего поколения Джейсона Рональда (Jason Ronald), новое игровое устройство получит разработанный на заказ процессор компании AMD, который будет поддерживать игры для Xbox и ПК, а также «на порядок» обеспечит «увеличение производительности трассировки лучей и поддержку трассировки путей». Согласно показанному компанией слайду презентации, Project Helix получит технологию масштабирования AMD FSR нового поколения на базе машинного обучения, а также функцию мультикадровой генерации на основе машинного обучения.

«В рамках нашего многолетнего партнерства с AMD мы формируем будущее рендеринга и моделирования. Проект Helix работает на базе кастомного AMD SoC и спроектирован при поддержке разработчиков технологий DirectX и FSR будущих поколений, чтобы открыть новые возможности», — говорится в заявлении Microsoft.

На том же слайде презентации говорится об использовании новых технологий GPU Directed Work Graph Execution, регенерации лучей следующего поколения для трассировки лучей и трассировки путей, нейронного сжатия текстур, технологий глубокого сжатия текстур и DirectStorage + Zstd. Microsoft пока не опубликовала более подробное техническое описание этих технологий.

Источник изображения: VideoCardz / IGN

Источник изображения: VideoCardz / IGN

Джейсон Рональд также сообщил, что компания начнёт поставлять разработчикам «альфа-версии» Project Helix в 2027 году. Это свидетельствует о том, что платформа находится на ранней стадии разработки, а не на пороге релиза. О том, что игровая приставка Xbox нового поколения носит кодовое название Project Helix 5 марта подтвердила новая глава игрового подразделения Microsoft Аша Шарма (Asha Sharma). Она заявила, что система будет «лидировать по производительности» и сможет запускать игры для Xbox и ПК.

В рамках презентации на GDC компания Microsoft также затронула вопрос сокращения разрыва между разработкой игр для Xbox и Windows. Microsoft хочет, чтобы разработчики стремились к более унифицированной среде, чтобы основная часть кода игры могла работать как на Xbox, так и на Windows сразу, а не изменялась и дорабатывалась в процессе разработки отдельных сборок для двух платформ. Рональд упомянул программу Xbox Play Anywhere как часть этой стратегии. На официальной странице Microsoft Play Anywhere говорится, что поддерживаемые цифровые покупки можно запускать на консолях Xbox, ПК с Windows и поддерживаемых портативных устройствах без дополнительной платы. Рональд добавил, что каталог Xbox Play Anywhere теперь насчитывает более 1500 игр.

Источник изображения: IGN

Источник изображения: IGN

В ходе своей презентации Microsoft добавила ещё два момента, касающихся платформы. Рональд сообщил, что старые игры для Xbox будут переизданы в рамках программы Preservation Program по сохранению игр, хотя и не назвал конкретных названий. Он также намекнул, что некоторые из «самых знаковых» франшиз Xbox вернутся в 2026 году, что соответствует общей текущей концепции компании, приуроченной к 25-летию бренда.

