Илон Маск объяснил, что будет представлять собой Macrohard — совместный проект xAI и Tesla

Долгое время наименование «Macrohard», которое использовал Илон Маск (Elon Musk), в большей степени казалось насмешкой над Microsoft и олицетворяло его усилия по развитию вычислительных ресурсов собственных компаний. На этой неделе он пояснил, что Macrohard станет совместным проектом xAI и Tesla, позволяющим имитировать деятельность компаний типа Microsoft по разработке ПО.

Со страниц социальной сети X Маск заявил, как отмечает Reuters, что Macrohard подразумевает использование большой языковой модели Grok в качестве своего рода «навигатора высокого уровня», а также разработанного Tesla ИИ-агента, который в масштабе реального времени может обрабатывать видео на дисплее компьютера, а также выполнять действия при помощи клавиатуры и мыши, имитируя активность пользователя. Ранее считалось, что Macrohard позволит разработчикам ПО симулировать создание программного обеспечения уровня Microsoft силами ИИ. Торговое наименование «Macrohard» стартап xAI зарегистрировал в США ещё в августе прошлого года, так что это название не является только каламбуром Маска.

«В принципе, она позволяет эмулировать функции целых компаний. Именно по этой причине программа называется Macrohard, забавным образом апеллируя к Microsoft», — отмечается в сообщении Маска. Он пояснил, что система будет использовать процессоры Tesla AI4 собственной разработки в сочетании с серверным оборудованием Nvidia, поскольку такая комбинация оптимальна с точки зрения затрат. Напомним, в январе Tesla договорилась с xAI об инвестициях на сумму $2 млрд в капитал этого стартапа. В прошлом месяце xAI была куплена аэрокосмической компанией SpaceX, которая также принадлежит Маску. Капитализация нового актива оценивается в $1,25 трлн, обе компании пока не являются публичными. IPO компании SpaceX намечено на текущий год.