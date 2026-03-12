Сегодня 12 марта 2026
Сгенерированные Google Genie 3 игровые миры недолговечны — они начинают разваливаться уже через минуту

На выступлении во время конференции GDC 2026 представители подразделения Google DeepMind признали, что ИИ-генератор игровых миров Genie 3 на данный момент не способен заменить традиционные игровые движки. Из-за технических ограничений создаваемые алгоритмом виртуальные пространства начинают демонстрировать несогласованность примерно через минуту, хотя ещё несколько месяцев назад ИИ-модель могла поддерживать согласованность в генерируемых мирах всего несколько секунд.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Принцип работы Genie 3 отличается от того, как функционируют традиционные игровые движки. ИИ-модель генерирует виртуальный мир покадрово, в результате чего формируется не традиционный трёхмерный игровой мир, а что-то, более похожее на интерактивное видео, реагирующее на действия пользователя. Представители DeepMind отметили, что компания не стремится к тому, чтобы создать замену традиционным игровым движкам. Вместо этого Google хочет «предоставить новый игровой опыт <…>, который невозможно было бы даже вообразить без искусственного интеллекта».

Позднее в беседе с журналистами представитель DeepMind подтвердил, что видеоигры не были главной целью разработчиков, но допустил, что они могут стать естественным результатом развития технологии. Однако в настоящее время DeepMind больше интересует разработка сильного искусственного интеллекта (AGI) и создание индивидуальных виртуальных миров для навигации ИИ-агентов. Google признаёт, что сейчас существуют технические ограничения, которые не позволят просто взять Genie 3 и создать полноценную видеоигру. Однако там отметили, что было бы интересно передать технологию в руки разработчиков видеоигр, чтобы они могли «поэкспериментировать с ней».

Источник:

Теги: genie 3, google, искусственный интеллект, ии
