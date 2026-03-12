Интерфейс складного iPhone будет напоминать Apple iPad

Выгода от использования складного смартфона заключается в увеличении пространства рабочего стола, поэтому Apple при подготовке к выпуску своего первого складного iPhone с гибким дисплеем решила оптимизировать интерфейс таким образом, чтобы он напоминал iPad и позволял разместить окна приложений буквально бок о бок.

Об этом традиционно сообщает Bloomberg устами профильного автора Марка Гурмана (Mark Gurman). По его словам, Apple собирается обновить операционную систему iOS, чтобы повысить удобство работы со складным iPhone, сделав интерфейс смартфона более похожим на тот, что используется на планшетах iPad. Рабочий стол складного iPhone в разложенном состоянии, по словам источника, будет сопоставим по размерам с дисплеем iPad mini. Устройство также получит дисплей на внешней грани, который по своим размерам будет сопоставим с небольшими моделями iPhone.

По сравнению с другими складными смартфонами, внутренний дисплей iPhone будет более широким в разложенном состоянии, что позволит ему выделиться на фоне конкурентов и повысить удобство работы в многозадачном режиме. Кроме того, при таком соотношении сторон дисплея на нём будет удобнее просматривать видео. Разработчикам такая пропорция позволит быстрее адаптировать приложения для складного iPhone, используя аналогию с iPad. Операционная система iOS позволит разработчикам приложений для iPhone внедрить боковую панель у левой кромки дисплея, как это сейчас делается на iPad. Предусмотрены и другие оптимизации под новое соотношение сторон экрана.

В любом случае, складной iPhone продолжит использовать стандартную iOS, а не изначально ориентированную на планшеты Apple операционную систему iPadOS. Многозадачный режим будет проще того, который предусмотрен в последней. Запустить приложения для iPad на складном iPhone без подготовки тоже не удастся. Одновременно пользователь складного iPhone сможет работать не более чем с двумя приложениями, чьи окна расположатся рядом друг с другом. Конкурирующие производители складных смартфонов в большинстве своём это уже предлагают.

В целом, при разработке своего первого складного смартфона Apple столкнулась с двумя главными проблемами: наличие узкого вытянутого в высоту дисплея и видимой складки на нём. Устранение обеих проблем потребовала существенных затрат времени, поэтому складной iPhone и задержался с выходом относительно конкурентов. Полностью избавиться от складки на гибком дисплее Apple не сможет, но она хотя бы будет не столь визуально заметной. Дополнительно потребовалось поработать над надёжностью механизма складывания.

Внешний дисплей складного iPhone получит строго круглый вырез под фронтальную камеру вместо нынешнего продолговатого. Дактилоскопический датчик Touch ID интегрирован в боковую кнопку, а от Face ID на этом дисплее Apple отказалась, ещё и по причине сложностей с интеграцией из-за приличной толщины специализированных датчиков. Элемент интерфейса Dynamic Island на внешнем дисплее складного iPhone будет сохранён. На внутреннем дисплее Apple сперва хотела спрятать фронтальную камеру под его поверхностью, но пришла к выводу, что такой вариант ухудшает качество получаемых снимков. В результате предпочтение было отдано круглому вырезу под камеру. На задней панели складного iPhone найдётся место только для двух камер.