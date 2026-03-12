Режиссёр Resident Evil 2 посчитал Resident Evil Requiem слишком страшной и призвал добавить в игру режим с милыми зомби — Capcom отреагировала

Фанаты и критики назвали Resident Evil Requiem одной из самых страшных в серии, и для некоторых игра оказалась даже чересчур пугающей. Например, для режиссёра классической Resident Evil 2 Хидеки Камии (Hideki Kamiya).

На фоне недавнего анонса сюжетного дополнения Камия призвал Capcom добавить в Resident Evil Requiem режим для пугливых людей. Стоит отметить, что это уже не первое подобное обращение разработчика к компании.

«Я хочу сыграть [в Resident Evil Requiem], но она настолько страшная, что я больше не могу заснуть один по ночам. Поэтому не могу заставить себя играть… Подумайте, каково людям вроде меня», — указал Камия.

В глазах Камии спокойно наслаждаться головоломками и сражениями в Resident Evil Requiem ему позволил бы режим с милыми зомби, жизнерадостной музыкой и лепестками сакуры вместо крови.

Capcom на предложение Камии отреагировала и представила модифицированный скриншот Requiem с зомби-певицей, розовым фильтром, кошачьими ушками и лепестками сакуры: «Это не полноценный режим, но всё же».

По сюжету технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт и ветеран серии Леон Кеннеди расследуют череду загадочных смертей, вызванных неизвестным заболеванием. Игра сочетает хоррор на выживание и динамичный экшен.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра продалась в количестве 5 млн копий за неделю и заслужила «крайне положительные» отзывы от пользователей Steam (рейтинг 96 %).