В работе Telegram произошёл очередной сбой — на этот раз глобальный

Очередной сбой наблюдается в работе службы мгновенных сообщений Telegram — на проблемы с мессенджером жалуются пользователи из разных стран мира, в том числе из США и Европы. Сложности дают о себе знать второй день подряд.

Сегодня, 12 марта 2026 года, в работе Telegram произошёл глобальный сбой, сообщает РБК со ссылкой на данные сервисов Downdetector и Detector404. На нестабильную работу сервиса жалуются жители многих стран мира, включая Россию, США, Нидерланды, Великобританию, Норвегию, Германию, Украину, в Казахстан и Беларусь. Чаще всего пользователи платформы сообщают о неполадках в работе мобильного приложения и сложностях с отправкой сообщений.

За последние сутки на платформе Detector404 зафиксированы более 10 тыс. жалоб на работу Telegram, из которых 5,2 тыс. поступили только за последний час. Накануне пользователи Telegram также жаловались на работу мессенджера, но сообщалось о неполадках в первую очередь в регионах России и в Нидерландах.

В начале февраля в России стали наблюдаться массовые сбои в работе Telegram — впоследствии Роскомнадзор признался, что начал ограничивать работу платформы в стране. Из неофициальных источников стало известно, что уже в начале апреля власти намереваются заблокировать мессенджер целиком, и в Роскомнадзоре отрицать этого не стали.