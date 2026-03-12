Microsoft выпустила DirectStorage 1.4 — загрузка игр станет быстрее с новым методом сжатия и другими технологиями

Microsoft выпустила очередное обновление своей технологии DirectStorage версии 1.4, которая позволяет использовать преимущества быстрых NVMe SSD с предельной эффективностью. В этом обновлении компания представила новый метод сжатия и распаковки игровых ресурсов под названием Zstandard (Zstd), который должен ещё сильнее сократить время загрузки игр и обеспечить гораздо более быструю передачу игровых ресурсов.

Первоначально Microsoft разработала DirectStorage в DirectX 12, чтобы использовать преимущества быстрых NVMe SSD. До появления DirectStorage за передачу данных от накопителя к графическому процессору отвечал центральный процессор, что замедляло загрузку игр и вызывало задержки. Технология DirectStorage исключила посредника, в роли которого выступал центральный процессор, из процесса потоковой передачи игровых ресурсов.

В последнем обновлении DirectStorage 1.4 появилась библиотека Game Asset Conditioning Library (GACL). Вместо простого сжатия текстур «в лоб», GACL сначала специальным образом подготавливает их, позволяя уменьшить размер файлов до 50 %. Это достигается с помощью комбинирования нескольких различных методов. «Перетасовка» перестраивает данные внутри текстурных файлов таким образом, что повторяющиеся узоры группируются вместе.

«Снижение энтропии на уровне блоков» (Block-Level Entropy Reduction, BLER) и «Снижение энтропии на уровне компонентов» (Component-Level Entropy Reduction, CLER) уменьшают сложность текстуры на уровне блоков и цветовых каналов, используя в качестве ориентира воспринимаемое качество, чтобы любые изменения оставались незаметными для игрока. Для этого применяется машинное обучение.

Хорошая новость для разработчиков заключается в том, что от них не требуется никаких дополнительных действий. DirectStorage автоматически отменяет любые преобразования, применённые во время подготовки, в момент декомпрессии ресурса, поэтому нагрузка на игровой движок не возрастает, а в графический процессор передаётся готовая распакованная текстура.

Доступная сегодня публичная предварительная версия DirectStorage 1.4 охватывает текстуры BC1, BC3, BC4 и BC5, а поддержка BC7 и дополнительные улучшения производительности появятся в следующей версии.