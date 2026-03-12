Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft выпустила DirectStorage 1.4 — ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft выпустила DirectStorage 1.4 — загрузка игр станет быстрее с новым методом сжатия и другими технологиями

Microsoft выпустила очередное обновление своей технологии DirectStorage версии 1.4, которая позволяет использовать преимущества быстрых NVMe SSD с предельной эффективностью. В этом обновлении компания представила новый метод сжатия и распаковки игровых ресурсов под названием Zstandard (Zstd), который должен ещё сильнее сократить время загрузки игр и обеспечить гораздо более быструю передачу игровых ресурсов.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Первоначально Microsoft разработала DirectStorage в DirectX 12, чтобы использовать преимущества быстрых NVMe SSD. До появления DirectStorage за передачу данных от накопителя к графическому процессору отвечал центральный процессор, что замедляло загрузку игр и вызывало задержки. Технология DirectStorage исключила посредника, в роли которого выступал центральный процессор, из процесса потоковой передачи игровых ресурсов.

В последнем обновлении DirectStorage 1.4 появилась библиотека Game Asset Conditioning Library (GACL). Вместо простого сжатия текстур «в лоб», GACL сначала специальным образом подготавливает их, позволяя уменьшить размер файлов до 50 %. Это достигается с помощью комбинирования нескольких различных методов. «Перетасовка» перестраивает данные внутри текстурных файлов таким образом, что повторяющиеся узоры группируются вместе.

«Снижение энтропии на уровне блоков» (Block-Level Entropy Reduction, BLER) и «Снижение энтропии на уровне компонентов» (Component-Level Entropy Reduction, CLER) уменьшают сложность текстуры на уровне блоков и цветовых каналов, используя в качестве ориентира воспринимаемое качество, чтобы любые изменения оставались незаметными для игрока. Для этого применяется машинное обучение.

Хорошая новость для разработчиков заключается в том, что от них не требуется никаких дополнительных действий. DirectStorage автоматически отменяет любые преобразования, применённые во время подготовки, в момент декомпрессии ресурса, поэтому нагрузка на игровой движок не возрастает, а в графический процессор передаётся готовая распакованная текстура.

Доступная сегодня публичная предварительная версия DirectStorage 1.4 охватывает текстуры BC1, BC3, BC4 и BC5, а поддержка BC7 и дополнительные улучшения производительности появятся в следующей версии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году
DirectX 12 исполнилось десять лет, и он всё ещё не собирается на пенсию
Corsair представил флагманский SSD MP700 PRO SE cо скоростью до 14 000 Мбайт/с
«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса»
Perplexity представила Personal Computer — облачного ИИ-агента для компьютеров Apple Mac mini
Сгенерированные Google Genie 3 игровые миры недолговечны — они начинают разваливаться уже через минуту
Теги: microsoft, directx 12, directstorage, сжатие, ускорение, загрузка
microsoft, directx 12, directstorage, сжатие, ускорение, загрузка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Oracle уверена, что бум ИИ продлится как минимум до конца 2027 года и продолжит приносить прибыль
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 31 мин.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 2 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 5 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 6 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 6 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 6 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 7 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 8 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 9 ч.
Акции Oracle подскочили почти на 10 % благодаря высоким результатам и сильному прогнозу 9 ч.
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами 3 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 4 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 4 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 6 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 7 ч.
В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны 8 ч.
Представлен смартфон-кирпич Energizer P30K Apex — с батареей на 30 000 мА·ч и 200-Мп камерой за €399 8 ч.
«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель 8 ч.
Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч 8 ч.
«Яндекс» заверила, что её умные колонки никогда не взламывали удалённо 9 ч.