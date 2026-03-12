Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve

Найденное фанатами в новом экшен-хорроре Resident Evil Requiem упоминание сайта загадочной New Dawn обещало тизер грядущего анонса или какой-то сюрприз от Capcom, но реальность оказалась куда прозаичнее.

Ранее игроки обнаружили, что на экране компьютера, который ветеран серии Леон Кеннеди может использовать для сохранения на поздних этапах прохождения Resident Evil Requiem, упоминается домен NEWDAWN-capcom.com.

Фанаты начали гадать, что может скрываться за загадочной фразой: отсылка к Альберту Вескеру? Связь с номерным знаком на машине Леона? Или что-то посерьёзнее. Похоже, ответа на этот вопрос нет даже у Capcom.

Как быстро подметили пользователи, при попытке зайти на NEWDAWN-capcom.com открывается страница с контактами Gabe Follower — белорусского датамайнера по имени Максим Полетаев, который специализируется на играх Valve.

По запросу портала IGN датамайнер прокомментировал ситуацию. Как выяснилось, он является большим фанатом Resident Evil и, обнаружив, что домен бесхозный, приобрёл его за символические $15 просто «веселья ради».

Полетаев признался, что думал оформить сайт в виде фейковой игры в альтернативной реальности, но оказался слишком ленив. Датамайнер обещает вернуть домен Capcom, если компания обратится к нему с запросом.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра продалась в количестве 5 млн копий и заслужила «крайне положительные» отзывы от пользователей Steam (рейтинг 96 %).