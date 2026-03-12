Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Capcom спрятала в Resident Evil Requiem ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve

Найденное фанатами в новом экшен-хорроре Resident Evil Requiem упоминание сайта загадочной New Dawn обещало тизер грядущего анонса или какой-то сюрприз от Capcom, но реальность оказалась куда прозаичнее.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Ранее игроки обнаружили, что на экране компьютера, который ветеран серии Леон Кеннеди может использовать для сохранения на поздних этапах прохождения Resident Evil Requiem, упоминается домен NEWDAWN-capcom.com.

Фанаты начали гадать, что может скрываться за загадочной фразой: отсылка к Альберту Вескеру? Связь с номерным знаком на машине Леона? Или что-то посерьёзнее. Похоже, ответа на этот вопрос нет даже у Capcom.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: X (RacconSurvivor)

Как быстро подметили пользователи, при попытке зайти на NEWDAWN-capcom.com открывается страница с контактами Gabe Follower — белорусского датамайнера по имени Максим Полетаев, который специализируется на играх Valve.

По запросу портала IGN датамайнер прокомментировал ситуацию. Как выяснилось, он является большим фанатом Resident Evil и, обнаружив, что домен бесхозный, приобрёл его за символические $15 просто «веселья ради».

Источник изображения: Gabe Follower

Источник изображения: Gabe Follower

Полетаев признался, что думал оформить сайт в виде фейковой игры в альтернативной реальности, но оказался слишком ленив. Датамайнер обещает вернуть домен Capcom, если компания обратится к нему с запросом.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра продалась в количестве 5 млн копий и заслужила «крайне положительные» отзывы от пользователей Steam (рейтинг 96 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Режиссёр Resident Evil 2 посчитал Resident Evil Requiem слишком страшной и призвал добавить в игру режим с милыми зомби — Capcom отреагировала
Сюжетное дополнение, фоторежим и майский сюрприз: Capcom рассказала, как будет развивать Resident Evil Requiem
Продажи Resident Evil Requiem перевалили за 5 млн копий меньше чем за неделю после релиза
В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты»
Теги: resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Oracle уверена, что бум ИИ продлится как минимум до конца 2027 года и продолжит приносить прибыль
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 43 мин.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 2 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 5 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 6 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 6 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 6 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 7 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 8 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 9 ч.
Акции Oracle подскочили почти на 10 % благодаря высоким результатам и сильному прогнозу 9 ч.
JBL представила беспроводные наушники с автономностью до 80 часов — полноразмерные Live 780NC и накладные Live 680NC 8 мин.
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами 4 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 4 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 4 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 6 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 8 ч.
В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны 8 ч.
Представлен смартфон-кирпич Energizer P30K Apex — с батареей на 30 000 мА·ч и 200-Мп камерой за €399 8 ч.
«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель 8 ч.
Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч 8 ч.