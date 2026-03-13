IDC прогнозирует снижение рынка ПК на 2026 год на -11,3 % из-за сохраняющегося дефицита памяти и сбоев в цепочке поставок

Компания International Data Corporation (IDC) существенно скорректировала свой прогноз по поставкам ПК и планшетам в сторону понижения на фоне продолжающихся сбоев в цепочке поставок и дефицита чипов памяти. Согласно свежим оценкам экспертов, мировые поставки ПК сократятся на 11,3 % в 2026 году, что значительно больше более раннего прогноза в -2,4 %, опубликованного в ноябре 2025 года. Поставки планшетов при этом снизятся на 7,6 % в этом году.

Изменения в оценках обусловлены сочетанием факторов дефицита памяти, роста цен на компоненты и более широких ограничениях поставок, которые, как ожидается, будут влиять на производство вплоть до 2027 года, что делает вычисление сроков восстановления сложной и постоянно меняющейся задачей. Аналитики также отмечают, что предыдущий прогноз был сделан в то время, когда конфликт на Ближнем Востоке ещё не достиг нынешнего уровня, что, по мнению экспертов, добавляет ещё одну серьёзную проблему для многих отраслей, включая технологии и аппаратное обеспечение.

«В целом, технологическая отрасль, как и многие другие, продолжает сталкиваться с неконтролируемыми трудностями, которые в совокупности приводят к масштабным потрясениям. Список отраслевых и геополитических событий, который продолжает расти, делает принятие решений и даже выживание в некоторых секторах практически невозможным. Что превратило всё это из вопроса на миллион долларов в вопрос на триллион долларов, так это полная неопределенность относительно того, когда это давление ослабнет», — сказал Райан Рейт (Ryan Reith), вице-президент группы исследователей IDC по рынкам устройств и потребительских товаров.

Но даже в условиях дефицита рынок сохраняет очаги устойчивости, пишет IDC. Более высокие средние цены продажи (ASP) приведут к росту общей выручки рынка: сегмент персональных компьютеров, как ожидается, вырастет на 1,6 % до $274 млрд, а сегмент планшетов — на 3,9 %, до $66,8 млрд к 2026 году.

«Эра недорогих ПК и планшетов пока миновала, поскольку рост средних цен продажи и стоимости компонентов меняет баланс сил на рынке. Дефицит памяти сохранится и в 2027 году. Хотя мы ожидаем некоторого снижения цен, начиная с 2028 года, рынок вряд ли вернётся к уровням цен, наблюдавшимся в 2025 году. Вместо этого мы ожидаем новую норму, характеризующуюся структурно более высокими средними ценами продажи и соответствующим снижением долгосрочного спроса», — сказал Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), менеджер по исследованиям IDC Worldwide Mobile Device Trackers.

IDC прогнозирует, что поставщики в перспективе будут уделять приоритетное внимание устойчивости цепочек поставок, более гибким стратегиям закупки компонентов, а также изучению вариантов снижения технических характеристик устройств для контроля затрат при одновременном предложении более доступных продуктов.