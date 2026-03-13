Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки IDC прогнозирует снижение рынка ПК на 20...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

IDC прогнозирует снижение рынка ПК на 2026 год на -11,3 % из-за сохраняющегося дефицита памяти и сбоев в цепочке поставок

Компания International Data Corporation (IDC) существенно скорректировала свой прогноз по поставкам ПК и планшетам в сторону понижения на фоне продолжающихся сбоев в цепочке поставок и дефицита чипов памяти. Согласно свежим оценкам экспертов, мировые поставки ПК сократятся на 11,3 % в 2026 году, что значительно больше более раннего прогноза в -2,4 %, опубликованного в ноябре 2025 года. Поставки планшетов при этом снизятся на 7,6 % в этом году.

Источник изображения: IDC

Источник изображения: IDC

Изменения в оценках обусловлены сочетанием факторов дефицита памяти, роста цен на компоненты и более широких ограничениях поставок, которые, как ожидается, будут влиять на производство вплоть до 2027 года, что делает вычисление сроков восстановления сложной и постоянно меняющейся задачей. Аналитики также отмечают, что предыдущий прогноз был сделан в то время, когда конфликт на Ближнем Востоке ещё не достиг нынешнего уровня, что, по мнению экспертов, добавляет ещё одну серьёзную проблему для многих отраслей, включая технологии и аппаратное обеспечение.

«В целом, технологическая отрасль, как и многие другие, продолжает сталкиваться с неконтролируемыми трудностями, которые в совокупности приводят к масштабным потрясениям. Список отраслевых и геополитических событий, который продолжает расти, делает принятие решений и даже выживание в некоторых секторах практически невозможным. Что превратило всё это из вопроса на миллион долларов в вопрос на триллион долларов, так это полная неопределенность относительно того, когда это давление ослабнет», — сказал Райан Рейт (Ryan Reith), вице-президент группы исследователей IDC по рынкам устройств и потребительских товаров.

Но даже в условиях дефицита рынок сохраняет очаги устойчивости, пишет IDC. Более высокие средние цены продажи (ASP) приведут к росту общей выручки рынка: сегмент персональных компьютеров, как ожидается, вырастет на 1,6 % до $274 млрд, а сегмент планшетов — на 3,9 %, до $66,8 млрд к 2026 году.

«Эра недорогих ПК и планшетов пока миновала, поскольку рост средних цен продажи и стоимости компонентов меняет баланс сил на рынке. Дефицит памяти сохранится и в 2027 году. Хотя мы ожидаем некоторого снижения цен, начиная с 2028 года, рынок вряд ли вернётся к уровням цен, наблюдавшимся в 2025 году. Вместо этого мы ожидаем новую норму, характеризующуюся структурно более высокими средними ценами продажи и соответствующим снижением долгосрочного спроса», — сказал Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), менеджер по исследованиям IDC Worldwide Mobile Device Trackers.

IDC прогнозирует, что поставщики в перспективе будут уделять приоритетное внимание устойчивости цепочек поставок, более гибким стратегиям закупки компонентов, а также изучению вариантов снижения технических характеристик устройств для контроля затрат при одновременном предложении более доступных продуктов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Это надолго: дефицит памяти не ослабнет до второй половины 2027 года, прикинули аналитики
Ноутбуки готовятся подорожать ещё на $200–300 из-за дефицита памяти
Война на Ближнем Востоке угрожает дефицитом электроэнергии, гелия и брома для производства чипов
Разборка Apple MacBook Neo оказалась на удивление простой — даже батарея не приклеена
Xiaomi выпустит тонкий и лёгкий ноутбук Xiaomi Book Pro 14 на базе Intel Panther Lake
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран
Теги: дефицит, поставки, idc, рынок пк, аналитика
дефицит, поставки, idc, рынок пк, аналитика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сами мы не местные: выяснилось, что Солнце и тысячи его близнецов родились недалеко от центра нашей галактики
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами
Американский стартап Firefly Aerospace с украинскими корнями успешно запустил ракету Alpha после серии неудач
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Anthropic научила Claude генерировать графики и таблицы в ответ на запросы пользователя прямо в диалоговом чате 2 ч.
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 9 ч.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 11 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 13 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 14 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 14 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 15 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 15 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 16 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 17 ч.
«ТрансТелеКом» запустил сервис «Интернет с комплексной защитой» 6 мин.
Lucid представила концепт беспилотного двухместного такси, которое сможет составить конкуренцию Tesla Cybercab 33 мин.
Конструкция MacBook Neo позволяет отдельно заменить клавиатуру, что упрощает и удешевляет ремонт 5 ч.
IDC прогнозирует снижение рынка ПК на 2026 год на -11,3 % из-за сохраняющегося дефицита памяти и сбоев в цепочке поставок 5 ч.
Это надолго: дефицит памяти не ослабнет до второй половины 2027 года, прикинули аналитики 9 ч.
JBL представила беспроводные наушники с автономностью до 80 часов — полноразмерные Live 780NC и накладные Live 680NC 9 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 13 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 13 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 15 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 16 ч.