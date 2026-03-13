Сегодня 13 марта 2026
ИИ должен был облегчить работу людей — но на деле лишь увеличил нагрузку

Тезис о том, что распространение генеративного искусственного интеллекта высвободит время сотрудников компаний для выполнения другой работы или иных видов деятельности, пока не находит подтверждения в данных статистики. Они гласят, что внедрение ИИ в компаниях приводит к росту нагрузки на людей и повышению интенсивности работы.

Источник изображения: Unsplash, Виталий Гариев

Источник изображения: Unsplash, Виталий Гариев

Данные исследования ActivTrak, на которые ссылается The Wall Street Journal, демонстрируют увеличение плотности, скорости и сложности выполняемой сотрудниками работы в тех компаниях, которые взялись за внедрение ИИ. Исследование охватывает 1111 работодателя и более чем 443 млн часов работы 164 000 сотрудников. Методика исследования подразумевает мониторинг цифровой активности сотрудников за 180 дней, которые как предшествуют, так и следуют за моментом начала внедрения технологий ИИ в конкретной организации.

Интенсивность работы после начала использования ИИ-инструментов возрастает почти по всем критериям деятельности. Затраты времени на работу с почтовыми сообщениями и в чатах выросли более чем вдвое, а интенсивность работы с корпоративными приложениями увеличилась на 94 %. При этом доля периодов непрерывной сосредоточенной работы над одним заданием сократилась в результате внедрения ИИ в среднем на 9 %, что указывает на ухудшение условий труда с точки зрения возможности сконцентрироваться на каком-то сложном вопросе. Те компании, которые не ввязались в переход на ИИ, подобных изменений не демонстрируют.

По мнению авторов исследования, внедрение ИИ в моменте позволяет освободить какое-то время, но оно моментально загружается другой работой, поэтому и возрастает плотность выполнения заданий сотрудниками. Подобные наблюдения плохо пересекаются с предсказаниями визионеров, которые выражают надежду, что внедрение ИИ в конечном итоге высвободит время специалистов и позволит перейти на сокращённую рабочую неделю без ущерба для эффективности экономики. Илон Маск (Elon Musk), например, ранее высказывался, что распространение ИИ позволит через лет двадцать лишить большинство людей необходимости работать ради обеспечения себя материальными благами.

Прошедшие через этап внедрения ИИ в бизнес-процессах работодатели отмечают, что повышение производительности труда автоматически мотивирует их выполнять больше работы, а не высвобождать время сотрудников для отдыха. Последние в итоге не только работают интенсивнее, но и тратят на это больше времени в течение дня. У работников словно разгорается аппетит к выполнению дополнительных заданий, как отмечают авторы исследования. В долгосрочной перспективе это грозит накоплением усталости, ростом количества ошибок, эмоциональным выгоранием и ухудшением результатов труда.

ИИ-агенты также порой вынуждают сотрудников сильнее погружаться в нюансы, о которых порой мало кто задумывается, и на изучение их человеком уходит дополнительное время. В среднем около 80 % опрошенных сотрудников в наши дни используют в своей деятельности ИИ, тогда как два года назад их доля не превышала 53 %. При этом среднее время работы с ИИ-инструментами увеличилось сразу в восемь раз. Наиболее продуктивными оказались те сотрудники, которые используют ИИ на протяжении 7–10 % своего рабочего времени, но доля таковых не превышает 3 % от штата. Основная часть персонала лишь 1 % времени уделяет работе с ИИ.

Теги: ии, ии-агент, аналитика, работа
