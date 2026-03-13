Сегодня 13 марта 2026
Бывший глава Windows расхвалил Apple MacBook Neo и поностальгировал по Arm-планшету Surface RT

Стивен Синофски (Steven Sinofsky), возглавлявший с 2009 по 2012 год отдел Windows в Microsoft, тепло отозвался о новом Apple MacBook Neo. Эксперт назвал его «компьютером, меняющим парадигму», а также посетовал на то, что рынок не принял его проект с планшетом Surface и Windows 8.

Источник изображений: x.com/stevesi

Господин Синофски возглавлял разработку оригинальной платформы Surface RT и Windows 8, включая спецверсию Windows RT — первая попытка Microsoft адаптировать Windows под системы на чипе с Arm-процессорами потерпела сокрушительный провал. Но Apple смогла это сделать с MacBook Neo, вызвав у эксперта лёгкую печаль, потому что его видение Windows и Surface не нашло отклика у широкой аудитории. Стивен Синофски не сдержал положительных эмоций относительно Apple MacBook Neo: «Я им совершенно потрясён. Это компьютер, меняющий парадигму. <..> Все „компромиссы“ вполне приемлемы, и для меня незаметны. <..> Neo не нужно становиться лучше. Он просто должен оставаться превосходным. <..> Через пять лет он станет мощнее большинства этих [других устройств] и, вероятно, так и будет стоить $699. <..> Для меня Neo — это просто замена MacBook Air. И в гораздо более классном цвете. А ещё это ноутбук на „чипе от телефона“. И это очень знакомо. Поэтому мне стало немного грустно при взгляде на него. В вычислительной технике эта тема повторяется часто: продукт, который казался пророческим или „преждевременным“ на деле мало чем отличался от „неправильного“. „Задумка“ была правильной, но неправильной оказалась возможность реализовать её на практике».

В этих выражениях он прокомментировал реакцию СМИ и массового рынка на Windows 8 и Surface в том виде, в котором они появились в 2012 году. «Поэтому, когда я в последние двенадцать лет вспоминал Windows 8, то часто приходил к выводу, что [тогда] было и рано, и неправильно, или слишком уж преждевременно, чтобы особо не расстраиваться. <..> Но сегодня я пользуюсь Neo, вспоминаю о Windows 8 и Surface и должен признать, что к такому выводу мне прийти непросто», — написал эксперт. Arm-планшет Surface RT в 2012 году был первым аналогом MacBook Neo за $599, способным справляться с лёгкими задачами. «У нас было всё необходимое, и всё работало. Первое, что приходит в голову — вычислительная мощность. Оригинальный Surface на Arm-процессоре (Nvidia Tegra) располагал 2 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт. <..> Обоих без проблем хватало на запуск Office и работу в браузере. Другими словами, аппаратная и программная части устаревшими не были. Мир, в котором мы жили, вполне был способен работать с этим устройством. И стоило оно $599 с клавиатурой и 32 Гбайт, $699 за 64 Гбайт», — напомнил Стивен Синофски.

В провале проекта он винит и себя, и неготовность рынка: «Мы ошиблись в том, что не смогли достаточно быстро перевести экосистему на новую модель приложений, которая была бы безопаснее, надёжнее и энергоэффективнее. Против этого восстали многие. Они хотели старую модель приложений Windows. Мы знали, что нет способа обеспечить её защиту, нет способа сделать её энергоэффективной, нет способа сделать её безопасной. Она была разработана для другой эпохи. С того дня, когда мы анонсировали [направление] Arm, мы стремились отделить мир Windows x86 и создать нечто новое. Я знал, что любой маленький шаг Microsoft на деле оборачивается пожизненным обязательством. Это видно по тому, как сегодня относятся к Arm — как к вечной альтернативе x86. Мы тогда и я до сих пор видели в ней замену. Это не пересмотр истории. Это была наша стратегия».

«Сегодня я пишу это с такими эмоциями и не могу укрыться от собственной „уверенности“, что продолжи мы двигаться вперёд и привлеки разработчиков для создания новых приложений, то всего через несколько лет оказались бы там же, где Neo. <..> С траекторией развития аппаратной части было [всё] ясно. У нас, я уверен, был бы раскладной компьютер. У нас был бы моноблок. Мы бы сделали сотовый (весь код был готов, и ранее мы даже выпускали устройства)», — посетовал он. Свою публикацию эксперт завершил словами благодарности команде разработчиков Windows 8, «которая и по сегодняшний день в одном релизе выпустила больше, вовремя и согласно графику, чем любая другая команда Windows до или после нас. Мы определили время, но не ошиблись».

Источник:

Теги: microsoft, windows, apple, macbook neo
