Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ByteDance нашла обход санкций США — её И...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ByteDance нашла обход санкций США — её ИИ будет работать на Nvidia B200 в Малайзии

Для китайских разработчиков ИИ геополитическая ситуация неприятна тем, что передовые американские ускорители им запрещают импортировать не только США, но и власти КНР, а на внутреннем рынке альтернатив им по быстродействию нет. В таких условиях ByteDance намерена эксплуатировать построенный в Малайзии ЦОД, который будет оснащён ускорителями Nvidia B200 с архитектурой Blackwell.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как отмечает The Wall Street Journal, в интересах ByteDance южноазиатская компания Aolani Cloud строит в Малайзии центр обработки данных, включающий 36 000 ускорителей Nvidia B200, которые нельзя импортировать на территорию КНР из-за американских санкций. В свою очередь, Aolani будет закупать серверные системы у Aivres, которая их производит. Первая из компаний официально входит в число привилегированных партнёров Nvidia, которые в первую очередь получают ускорители для развития ИИ-инфраструктуры.

Основанная в 2023 году, Aolani входит в зарегистрированный на Каймановых островах холдинг. С февраля прошлого года она сдаёт в аренду ByteDance малазийские ЦОД на основе ускорителей Nvidia H100. Теперь китайский гигант надеется получить доступ к вычислительным мощностям на базе более современных B200 с архитектурой Blackwell, и для этого уже авансом перевела Aolani некоторую часть суммы, подразумевающей оплату сделки. Для оснащения нового ЦОД в Малайзии потребуется закупить оборудование на сумму $2,5 млрд, как минимум. Уже сейчас в строй введено аппаратное обеспечение на общую сумму около $100 млн. Aolani подчёркивает, что осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с американскими правилами экспортного контроля. Компания собирается открыть вычислительные мощности в Южной Корее, Австралии и Европе.

Самой ByteDance данная малазийская площадка потребуется для проведения разработок и исследований, а также обслуживания клиентов за пределами Китая. Уже сейчас владелец TikTok около четверти общей выручки получает на внешних рынках. Пять разработанных ByteDance приложений входят в число 50 наиболее популярных в мире по итогам января текущего года. Команды разработчиков ByteDance находятся не только в Китае, но и в Сингапуре и США, причём в последнем из государств штат специалистов китайской компании активно расширяется. Компания планирует использовать в своих целях серверные системы на базе более чем 7000 ускорителей Nvidia B200, которые расположены в Индонезии, так что Малайзия является не единственным местом концентрации обслуживающих её интересы ЦОД.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Владелец TikTok оказался одной из самых дорогих частных компаний мира — капитализацию ByteDance оценили в $550 млрд
Китайская ByteDance разгоняет разработку передового ИИ прямо в США — открыты десятки вакансий
Китай ударил по Nvidia: производство H200 поставили на паузу из-за таможенного запрета
«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель
«Яндекс» заверила, что её умные колонки никогда не взламывали удалённо
UMC начнёт выпуск чиплетов из ниобата лития для оптических интерфейсов в ИИ-чипах будущего
Теги: nvidia, b200, blackwell, bytedance, ии
nvidia, b200, blackwell, bytedance, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гелия осталось на две недели: производители чипов готовятся к последствиям войны на Ближнем Востоке
Сами мы не местные: выяснилось, что Солнце и тысячи его близнецов родились недалеко от центра нашей галактики
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом
Учёные научились замораживать и размораживать мозг без повреждений — криоконсервация людей стала на шаг ближе
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами
Meta отложила выпуск флагманской ИИ-модели Avocado на май или более поздний срок 3 ч.
Музыкальный геймплейный трейлер Gate Guard Simulator показал будни средневекового стражника — это смесь Papers, Please и Kingdom Come: Deliverance 3 ч.
Соцсеть X поменяет процесс получения «синих галочек» для европейцев 3 ч.
Gemini сможет заказывать такси и еду: Google запустила ИИ-агента на Samsung Galaxy S26 3 ч.
Анонс пошаговой ролевой игры Void Hunters напомнил пользователям о мрачных сторонах мобильного гейминга 3 ч.
Под нажимом властей Apple снизила комиссию App Store для китайских разработчиков 3 ч.
Классическая стратегия спустя 40 лет вернётся в улучшенном виде — трейлер и детали Defender of the Crown: The Legend Returns 3 ч.
Клиент не всегда прав: психоделический хоррор Donut Panic отправит игроков печь пончики и страдать от гротескных галлюцинаций 5 ч.
«Мечтал о такой игре больше 20 лет»: новый геймплей олдскульного стелс-экшена Project Shadowglass порадовал фанатов Thief 6 ч.
Коммуникационное агентство IVS Group переходит в «Турбо Облако» 6 ч.
Пропускная способность сети фильтрации Curator превысила 6 Тбит/с 7 мин.
Британский провайдер научился искать утечки воды с помощью оптоволокна 9 мин.
Бум ИИ вызвал дефицит процессоров Intel — поставки растянулись на месяцы, а сильнее всего страдает бюджетный сегмент 2 ч.
Microsoft и Meta заключили соглашения о дополнительной аренде ЦОД на $50 млрд 2 ч.
«Сбер» и «Яндекс» попросили у государства сотни миллиардов на ИИ, но власти денег не дадут 2 ч.
Китайская ByteDance обойдёт санкции США и получит доступ к чипам NVIDIA B200 на $2,5 млрд 2 ч.
Китай разрешил коммерческое применение мозговых имплантов для реабилитации парализованных 3 ч.
Microsoft, Intel и AMD готовят ответ MacBook Neo — Apple встряхнула рынок ПК 3 ч.
Китайская LisuanTech представила игровую видеокарту Lisuan Extreme на собственном 6-нм чипе 7G106 — продажи стартуют в июне 4 ч.
NASA назначило новую дату возвращения людей к Луне — миссия Artemis II получила зелёный свет 5 ч.