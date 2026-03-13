ByteDance нашла обход санкций США — её ИИ будет работать на Nvidia B200 в Малайзии

Для китайских разработчиков ИИ геополитическая ситуация неприятна тем, что передовые американские ускорители им запрещают импортировать не только США, но и власти КНР, а на внутреннем рынке альтернатив им по быстродействию нет. В таких условиях ByteDance намерена эксплуатировать построенный в Малайзии ЦОД, который будет оснащён ускорителями Nvidia B200 с архитектурой Blackwell.

Как отмечает The Wall Street Journal, в интересах ByteDance южноазиатская компания Aolani Cloud строит в Малайзии центр обработки данных, включающий 36 000 ускорителей Nvidia B200, которые нельзя импортировать на территорию КНР из-за американских санкций. В свою очередь, Aolani будет закупать серверные системы у Aivres, которая их производит. Первая из компаний официально входит в число привилегированных партнёров Nvidia, которые в первую очередь получают ускорители для развития ИИ-инфраструктуры.

Основанная в 2023 году, Aolani входит в зарегистрированный на Каймановых островах холдинг. С февраля прошлого года она сдаёт в аренду ByteDance малазийские ЦОД на основе ускорителей Nvidia H100. Теперь китайский гигант надеется получить доступ к вычислительным мощностям на базе более современных B200 с архитектурой Blackwell, и для этого уже авансом перевела Aolani некоторую часть суммы, подразумевающей оплату сделки. Для оснащения нового ЦОД в Малайзии потребуется закупить оборудование на сумму $2,5 млрд, как минимум. Уже сейчас в строй введено аппаратное обеспечение на общую сумму около $100 млн. Aolani подчёркивает, что осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с американскими правилами экспортного контроля. Компания собирается открыть вычислительные мощности в Южной Корее, Австралии и Европе.

Самой ByteDance данная малазийская площадка потребуется для проведения разработок и исследований, а также обслуживания клиентов за пределами Китая. Уже сейчас владелец TikTok около четверти общей выручки получает на внешних рынках. Пять разработанных ByteDance приложений входят в число 50 наиболее популярных в мире по итогам января текущего года. Команды разработчиков ByteDance находятся не только в Китае, но и в Сингапуре и США, причём в последнем из государств штат специалистов китайской компании активно расширяется. Компания планирует использовать в своих целях серверные системы на базе более чем 7000 ускорителей Nvidia B200, которые расположены в Индонезии, так что Малайзия является не единственным местом концентрации обслуживающих её интересы ЦОД.