У американских законодателей возникли вопросы к OpenAI из-за сделки с Пентагоном

Спешно заключённая OpenAI сделка с Министерством войны США, как признался глава компании Сэм Альтман (Sam Altman), потребовала доработки некоторых пунктов контракта, но публично он выражал лояльность идее использования ИИ в военных целях. При этом даже у американских конгрессменов возникли вопросы к руководителю OpenAI на данную тему.

В четверг на этой неделе, как отмечает CNBC, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман встретился с группой американских конгрессменов в Вашингтоне. Сенатор Марк Келли (Mark Kelly), например, заявил о наличии у него «серьёзных вопросов» по поводу подходов OpenAI к использованию технологий компании в боевых действиях и самой сделке с Пентагоном в целом. В своём интервью каналу CNBC сенатор Келли признался, что группа его коллег в подробностях обсудила с Альтманом подходы к слежению за гражданами и использованию ИИ в боевых условиях. Разговор сенатор назвал «хорошей дискуссией».

«Должны быть определённые ограничения, и мы должны быть уверены, что всё время думаем о Конституции и обеспечиваем соблюдение её основных положений», — подчеркнул сенатор. Напомним, что сделка американского военного ведомства с конкурирующей Anthropic развалилась после того, как руководство этой компании потребовало исключить использование её разработок при массовом слежении за американскими гражданами и применении систем вооружений без согласия человека. Конфликт между сторонами сделки привёл к тому, что Anthropic оказалась включена в перечень неблагонадёжных поставщиков, а подрядчикам Пентагона было запрещено использовать её разработки. На поиск альтернативы у самого ведомства и его подрядчиков остаётся шесть месяцев, но применять ИИ-модели Anthropic им запрещается уже сейчас.

Примечательно, что глава OpenAI Сэм Альтман именно упоминаемые выше ограничения включил в текст контракта с Пентагоном, и конфликт ведомства с Anthropic стал носить характер «наказания непокорного», а не последствия реальных противоречий. Хотя Альтман и выразил несогласие с отнесением Anthropic к числу неблагонадёжных поставщиков, он подчеркнул, что «именно правительство должно решать, как именно будут работать самые важные вещи в стране». Сенатор Келли заявил, что группа парламентариев работает над законопроектом, определяющим характер взаимоотношений Министерства войны США с разработчиками ИИ, и что должно существовать законодательство, определяющее некоторые границы применения таких технологий. Конгрессмен посетовал, что в парламенте США вопросы рассматриваются не так быстро, как развиваются новые технологии.