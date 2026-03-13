Под нажимом властей Apple снизила комиссию App Store для китайских разработчиков

Размер комиссий, взимаемых Apple с разработчиков ПО, со временем начал беспокоить не только сотрудничающие с нею компании, но и правительственных регуляторов. Китай не стал исключением, и на местном рынке Apple согласилась снизить величину комиссии для разработчиков, предлагающих свои приложения и сервисы в фирменном магазине App Store.

С этого воскресенья, как отмечает Reuters, ставка комиссии за все отчисления денежных средств в экосистеме App Store для китайского рынка будет снижена с 30 до 25 %. Для участников фирменной программы развития малого бизнеса и разработчиков мини-приложений ставка снизится с 15 до 12 %. Китайские IT-гиганты предлагают партнёрам создавать собственные мини-приложения, которые распространяются через App Store, и у небольших компаний не так много средств, чтобы мириться с высокими комиссионными отчислениями, поэтому шаг доброй воли со стороны Apple наверняка будет оценён по достоинству участниками китайского рынка ПО. По более низкой ставке будут осуществляться платежи в китайском App Store даже в пользу разработчиков приложений, которые зарегистрированы за пределами Китая.

Как отметило издание Economic Daily, китайским разработчикам данный шаг Apple позволит экономить до $873 млн ежегодно. Китайским пользователям App Store данные меры позволят экономить до $146 млн ежегодно, а ещё сократится перекос в ценообразовании с конкурирующими платформами. Европейские регуляторы также вынудили Apple пойти на снижение комиссий для разработчиков с 17 до 10 %, а в США у пользователей приложений появилась возможность осуществлять платежи в них в обход экосистемы App Store с меньшей комиссией или вообще без неё. Китайские регуляторы оказывают заметное влияние на деятельность Apple в Поднебесной, они уже потребовали удалить приложения для организации VPN из App Store в Китае, и в случае необходимости могут обязать Apple локализовать сбор средств с пользователей за услуги.