Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Под нажимом властей Apple снизила комисс...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Под нажимом властей Apple снизила комиссию App Store для китайских разработчиков

Размер комиссий, взимаемых Apple с разработчиков ПО, со временем начал беспокоить не только сотрудничающие с нею компании, но и правительственных регуляторов. Китай не стал исключением, и на местном рынке Apple согласилась снизить величину комиссии для разработчиков, предлагающих свои приложения и сервисы в фирменном магазине App Store.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

С этого воскресенья, как отмечает Reuters, ставка комиссии за все отчисления денежных средств в экосистеме App Store для китайского рынка будет снижена с 30 до 25 %. Для участников фирменной программы развития малого бизнеса и разработчиков мини-приложений ставка снизится с 15 до 12 %. Китайские IT-гиганты предлагают партнёрам создавать собственные мини-приложения, которые распространяются через App Store, и у небольших компаний не так много средств, чтобы мириться с высокими комиссионными отчислениями, поэтому шаг доброй воли со стороны Apple наверняка будет оценён по достоинству участниками китайского рынка ПО. По более низкой ставке будут осуществляться платежи в китайском App Store даже в пользу разработчиков приложений, которые зарегистрированы за пределами Китая.

Как отметило издание Economic Daily, китайским разработчикам данный шаг Apple позволит экономить до $873 млн ежегодно. Китайским пользователям App Store данные меры позволят экономить до $146 млн ежегодно, а ещё сократится перекос в ценообразовании с конкурирующими платформами. Европейские регуляторы также вынудили Apple пойти на снижение комиссий для разработчиков с 17 до 10 %, а в США у пользователей приложений появилась возможность осуществлять платежи в них в обход экосистемы App Store с меньшей комиссией или вообще без неё. Китайские регуляторы оказывают заметное влияние на деятельность Apple в Поднебесной, они уже потребовали удалить приложения для организации VPN из App Store в Китае, и в случае необходимости могут обязать Apple локализовать сбор средств с пользователей за услуги.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google отменила комиссию 30 % с транзакций в Play Store и упростит добавление конкурирующих магазинов в Android
Приложение Claude стало лидером рейтинга App Store из-за атаки американских властей на Anthropic
Apple запустила средства проверки возраста в App Store в нескольких странах
«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса»
Perplexity представила Personal Computer — облачного ИИ-агента для компьютеров Apple Mac mini
Сгенерированные Google Genie 3 игровые миры недолговечны — они начинают разваливаться уже через минуту
Теги: apple, app store, китай, китайское правительство, комиссия
apple, app store, китай, китайское правительство, комиссия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гелия осталось на две недели: производители чипов готовятся к последствиям войны на Ближнем Востоке
Сами мы не местные: выяснилось, что Солнце и тысячи его близнецов родились недалеко от центра нашей галактики
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом
Учёные научились замораживать и размораживать мозг без повреждений — криоконсервация людей стала на шаг ближе
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами
Meta отложила выпуск флагманской ИИ-модели Avocado на май или более поздний срок 3 ч.
Музыкальный геймплейный трейлер Gate Guard Simulator показал будни средневекового стражника — это смесь Papers, Please и Kingdom Come: Deliverance 3 ч.
Соцсеть X поменяет процесс получения «синих галочек» для европейцев 3 ч.
Gemini сможет заказывать такси и еду: Google запустила ИИ-агента на Samsung Galaxy S26 3 ч.
Анонс пошаговой ролевой игры Void Hunters напомнил пользователям о мрачных сторонах мобильного гейминга 3 ч.
Под нажимом властей Apple снизила комиссию App Store для китайских разработчиков 3 ч.
Классическая стратегия спустя 40 лет вернётся в улучшенном виде — трейлер и детали Defender of the Crown: The Legend Returns 3 ч.
Клиент не всегда прав: психоделический хоррор Donut Panic отправит игроков печь пончики и страдать от гротескных галлюцинаций 5 ч.
«Мечтал о такой игре больше 20 лет»: новый геймплей олдскульного стелс-экшена Project Shadowglass порадовал фанатов Thief 6 ч.
Коммуникационное агентство IVS Group переходит в «Турбо Облако» 6 ч.
Пропускная способность сети фильтрации Curator превысила 6 Тбит/с 7 мин.
Британский провайдер научился искать утечки воды с помощью оптоволокна 9 мин.
Бум ИИ вызвал дефицит процессоров Intel — поставки растянулись на месяцы, а сильнее всего страдает бюджетный сегмент 2 ч.
Microsoft и Meta заключили соглашения о дополнительной аренде ЦОД на $50 млрд 2 ч.
«Сбер» и «Яндекс» попросили у государства сотни миллиардов на ИИ, но власти денег не дадут 2 ч.
Китайская ByteDance обойдёт санкции США и получит доступ к чипам NVIDIA B200 на $2,5 млрд 2 ч.
Китай разрешил коммерческое применение мозговых имплантов для реабилитации парализованных 3 ч.
Microsoft, Intel и AMD готовят ответ MacBook Neo — Apple встряхнула рынок ПК 3 ч.
Китайская LisuanTech представила игровую видеокарту Lisuan Extreme на собственном 6-нм чипе 7G106 — продажи стартуют в июне 4 ч.
NASA назначило новую дату возвращения людей к Луне — миссия Artemis II получила зелёный свет 5 ч.