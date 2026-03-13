Соцсеть X поменяет процесс получения «синих галочек» для европейцев

Входящая в группу компаний Илона Маска (Elon Musk) соцсеть X согласилась изменить схему верификации пользователей для жителей Евросоюза, сообщили в Еврокомиссии. К этому платформу подтолкнул выписанный ведомством штраф в размере €120 млн.

«X предложила меры по исправлению ситуации с „синей галочкой“. Теперь комиссия проведёт тщательную оценку предложенных мер», — заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье (Thomas Régnier), подразумевая систему верификации пользователей X. Подробностей о новой схеме работы он не уточнил, в самой X ситуацию также не прокомментировали, передаёт Bloomberg.

В декабре Еврокомиссия оштрафовала X за нарушения норм модерации контента и требований «Закона о цифровых сервисах» (DSA) — система выдачи значков верификации оформившим платную подписку пользователям, по версии ведомства, стала вводить в заблуждение. Ранее «синюю галочку» присваивали только профилям людей, за которых могут себя выдавать сетевые самозванцы — этому риску подвергаются, например, журналисты, общественные деятели и прочие знаменитости. Решение Маска сделать функцию платной, сочли в Еврокомиссии, стало вводить пользователей платформы в заблуждение, потому что они продолжили верить в надёжность аккаунтов с такими метками.

Помимо «синих галочек», предметами недовольства ведомства стали недостаточная прозрачность платформы в отношении рекламы и отказ предоставлять независимым исследователям доступ к данным платформы. X предписали решить проблему с «синей галочкой» к 12 марта, чтобы избежать периодического начисления штрафов. Единовременный штраф, который компания обжаловала, ей надлежит либо выплатить, либо до 16 марта предоставить по нему финансовые гарантии.

Недовольные действиями европейских чиновников американские власти в ответ на эти меры обвинили ЕС в цензуре и ввели визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона (Thierry Breton), который до 2024 года курировал технологический сектор, а также в отношении ряда активистов.