Meta✴ отложила выпуск флагманской ИИ-модели Avocado на май или более поздний срок

Meta✴, которая ранее намеревалась выпустить новую модель искусственного интеллекта Avocado уже в марте, решила перенести это событие как минимум на май, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

К настоящему моменту качество работы новой ИИ-модели Meta✴ оказалось между Google Gemini 2.5 и Gemini 3.0, поэтому компания решила задержать её до мая или июня, добавил источник Reuters. Компания решила повременить, даже несмотря на то, что вкладывает в направление ИИ значительные средства — вплоть до разработки собственных чипов. В январе гигант соцсетей сообщил, что годовые капитальные затраты составят от $115 млрд до $135 млрд в стремлении достичь «суперинтеллекта», то есть отметки, на которой ИИ превзойдёт человека.

Новая модель Meta✴, над которой компания работала несколько месяцев, оказалась менее эффективной по сравнению с передовыми разработками конкурентов, говорится в материале NYT. «Как мы уже заявляли публично, наша следующая модель будет хороша, но, что важнее, [она] покажет нашу стремительную траекторию развития, а затем в течение года мы будем неуклонно расширять границы, продолжая выпускать новые модели», — заявил официальный представитель Meta✴ агентству Reuters.

Сообщается также, что руководители отдела разработки ИИ Meta✴ обсуждали возможность временно лицензировать Gemini, чтобы обеспечить работу продуктов компании в области ИИ, хотя окончательное решение ещё не принято. О работе Meta✴ над текстовой ИИ-моделью с кодовым именем Avocado стало известно в конце минувшего года.