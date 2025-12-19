Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Цукерберг готовит Mango и Avocado: M**a ...
реклама
Новости Software

Цукерберг готовит Mango и Avocado: Meta✴ раскрыла имена грядущих ИИ-моделей, включая генератор изображений и видео

В первой половине следующего года, как сообщает The Wall Street Journal, компания Meta Platforms порадует своих пользователей выходом новых ИИ-моделей. Основанная на текстовом вводе система получила обозначение Avocado, а ориентированная на генерацию изображений и видео будет называться Mango. В этом признался руководитель направления ИИ Александр Ван (Alexandr Wang) в ходе одного из служебных мероприятий.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Одним из приоритетов при разработке текстовой модели Avocado стало улучшение возможностей в сфере написания программного кода с её помощью. Кроме того, Meta находится на ранней стадии экспериментов с так называемыми моделями мира, позволяющими обучаться через визуальное восприятие окружающей обстановки.

Как напоминает The Wall Street Journal, летом этого года Meta провела реструктуризацию своей команды, занимающейся ИИ, в результате чего подразделение Meta Superintelligence Labs возглавил Александр Ван. Основатель и глава Meta Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) активно принимал участие в переманивании ценных специалистов из OpenAI, коих набралось более 20 человек, а в целом ему удалось собрать команду профессионалов в области ИИ из более чем 50 исследователей и инженеров.

В сентябре Meta выпустила приложение Vibes для генерации видео, которое было разработано в сотрудничестве с Midjourney. Менее чем через неделю после этого OpenAI представила собственный генератор видео Sora. Появление в арсенале Google подобного приложения Nano Banana позволило увеличить месячную аудиторию Gemini с 450 до 650 млн человек всего за три месяца. Острая конкуренция на этом рынке заставила главу OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) мобилизовать все силы на совершенствовании ChatGPT. Недавно стартап представил приложение Images 1.5 для генерации изображений. По мнению Альтмана, именно инструменты для генерации изображений являются «якорными» для привлечения пользователей и поддержания интереса к сфере ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI выпустила генератор изображений ChatGPT Images 1.5 — более высокая скорость и новые возможности
Генеративный Микки Маус грядёт: Sora сможет создавать видео с героями Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, а OpenAI получит $1 млрд
Вышел генератор HD-видео Runway Gen 4.5 — и он сразу обошёл Veo 3 и Sora 2 Pro
ИИ-боты OpenAI и Anthropic научатся распознавать несовершеннолетних пользователей
«Красный код опасности» оказался обычной практикой в работе OpenAI — он помогает сфокусироваться
Написанный ИИ программный код забагован сильнее человеческого, показало исследование
Теги: openai, генератор изображений, генератор видео, ии, марк цукерберг
openai, генератор изображений, генератор видео, ии, марк цукерберг
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.