Цукерберг готовит Mango и Avocado: Meta✴ раскрыла имена грядущих ИИ-моделей, включая генератор изображений и видео

В первой половине следующего года, как сообщает The Wall Street Journal, компания Meta✴ Platforms порадует своих пользователей выходом новых ИИ-моделей. Основанная на текстовом вводе система получила обозначение Avocado, а ориентированная на генерацию изображений и видео будет называться Mango. В этом признался руководитель направления ИИ Александр Ван (Alexandr Wang) в ходе одного из служебных мероприятий.

Одним из приоритетов при разработке текстовой модели Avocado стало улучшение возможностей в сфере написания программного кода с её помощью. Кроме того, Meta✴ находится на ранней стадии экспериментов с так называемыми моделями мира, позволяющими обучаться через визуальное восприятие окружающей обстановки.

Как напоминает The Wall Street Journal, летом этого года Meta✴ провела реструктуризацию своей команды, занимающейся ИИ, в результате чего подразделение Meta✴ Superintelligence Labs возглавил Александр Ван. Основатель и глава Meta✴ Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) активно принимал участие в переманивании ценных специалистов из OpenAI, коих набралось более 20 человек, а в целом ему удалось собрать команду профессионалов в области ИИ из более чем 50 исследователей и инженеров.

В сентябре Meta✴ выпустила приложение Vibes для генерации видео, которое было разработано в сотрудничестве с Midjourney. Менее чем через неделю после этого OpenAI представила собственный генератор видео Sora. Появление в арсенале Google подобного приложения Nano Banana позволило увеличить месячную аудиторию Gemini с 450 до 650 млн человек всего за три месяца. Острая конкуренция на этом рынке заставила главу OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) мобилизовать все силы на совершенствовании ChatGPT. Недавно стартап представил приложение Images 1.5 для генерации изображений. По мнению Альтмана, именно инструменты для генерации изображений являются «якорными» для привлечения пользователей и поддержания интереса к сфере ИИ.